Beni (BENI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Beni (BENI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Beni (BENI) Informasjon Beni Is A Memecoin Based On Coinbase Director's Pet Dog, Launched On The Base Blockchain. It Aims To Create A Fun, Engaging, And Inclusive Community For Crypto Enthusiasts And Pet Lovers. Built On The Solid Foundation Of Base, Beni Enjoys The Benefits Of A Secure, Scalable, And User-Friendly Blockchain. This Paw-Some Memecoin Is Designed To Be Accessible To Everyone, From Seasoned Crypto Traders To Newcomers Who Are Just Starting Their Journey In The World Of Digital Assets. Offisiell nettside: https://www.beniverse.fun/ Kjøp BENI nå!

Beni (BENI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Beni (BENI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 795.74K $ 795.74K $ 795.74K Total forsyning: $ 991.61M $ 991.61M $ 991.61M Sirkulerende forsyning: $ 991.61M $ 991.61M $ 991.61M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 795.74K $ 795.74K $ 795.74K All-time high: $ 0.00927137 $ 0.00927137 $ 0.00927137 All-Time Low: $ 0.00039156 $ 0.00039156 $ 0.00039156 Nåværende pris: $ 0.00080081 $ 0.00080081 $ 0.00080081 Lær mer om Beni (BENI) pris

Beni (BENI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Beni (BENI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BENI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BENI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BENIs tokenomics, kan du utforske BENI tokenets livepris!

BENI prisforutsigelse Vil du vite hvor BENI kan være på vei? Vår BENI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BENI tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!