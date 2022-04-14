Beincom (BIC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Beincom (BIC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Beincom (BIC) Informasjon Started from 2021, Beincom has been built to become a social hub and community platform, with BIC Token at its heart. Beincom created a platform for community builders to connect with their most engaging members/followers, consolidating the loyals from multiple platforms into one unified. Contents created in Beincom can be shared to other platforms, and contents from others can be embedded to Beincom, making a "social hub", one platform to manage all others. Communities on Beincom are structured in the "inner-circle" model. A community contains multiple of smaller groups inside, and each group may have many more inner groups, classifying the community thus support the administration and content delivery. The community builders receive BIC Token in the form of donation from their members, or via paid features such as TPDM, and by completing missions and achievements. The BIC Token are also used in NFT minting and auction, advertisement like boosted content and recommended community, premium features and other utilities on the platform. Beincom is empowered by the integrated technology of web2 and web3. The interface keeps the familiarity of traditional social platform, while offering users web3 features including wallet, token swap, NFT & Marketplace, etc. Offisiell nettside: https://www.beincom.com/ Teknisk dokument: https://docs.google.com/document/d/1Tc-J7riUBzB7ZRySmIBWIPY9Rk--ayIidwccD5L4HcM/edit?usp=drive_link Kjøp BIC nå!

Beincom (BIC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Beincom (BIC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 20.26M $ 20.26M $ 20.26M Total forsyning: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.88B $ 1.88B $ 1.88B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 53.76M $ 53.76M $ 53.76M All-time high: $ 0.0422829 $ 0.0422829 $ 0.0422829 All-Time Low: $ 0.0107603 $ 0.0107603 $ 0.0107603 Nåværende pris: $ 0.01075758 $ 0.01075758 $ 0.01075758 Lær mer om Beincom (BIC) pris

Beincom (BIC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Beincom (BIC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BIC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BIC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BICs tokenomics, kan du utforske BIC tokenets livepris!

BIC prisforutsigelse Vil du vite hvor BIC kan være på vei? Vår BIC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BIC tokenets prisforutsigelse nå!

