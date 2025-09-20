Beincom (BIC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01130093 $ 0.01130093 $ 0.01130093 24 timer lav $ 0.01183401 $ 0.01183401 $ 0.01183401 24 timer høy 24 timer lav $ 0.01130093$ 0.01130093 $ 0.01130093 24 timer høy $ 0.01183401$ 0.01183401 $ 0.01183401 All Time High $ 0.0422829$ 0.0422829 $ 0.0422829 Laveste pris $ 0.0112396$ 0.0112396 $ 0.0112396 Prisendring (1H) -0.05% Prisendring (1D) -3.85% Prisendring (7D) -12.33% Prisendring (7D) -12.33%

Beincom (BIC) sanntidsprisen er $0.01136557. I løpet av de siste 24 timene har BIC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01130093 og et toppnivå på $ 0.01183401, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BIC er $ 0.0422829, mens den rekordlave prisen er $ 0.0112396.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BIC endret seg med -0.05% i løpet av den siste timen, -3.85% over 24 timer og -12.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Beincom (BIC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 21.30M$ 21.30M $ 21.30M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 56.81M$ 56.81M $ 56.81M Opplagsforsyning 1.87B 1.87B 1.87B Total forsyning 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Beincom er $ 21.30M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BIC er 1.87B, med en total tilgang på 5000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 56.81M.