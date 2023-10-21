BBAChain (BBA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BBAChain (BBA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BBAChain (BBA) Informasjon BBAChain is a Layer 1 blockchain platform launched on October 21st, 2023 by BTI Group OÜ a company based in Estonia, designed to optimize the functionality, scalability, and affordability of decentralized applications. It utilizes a hybrid consensus mechanism that combines Proof of Stake (PoS), Proof of History (PoH), Derive of Half, and the Algorithm of Dichotomy. This innovative approach allows BBAChain to process transactions at a rate of 100,000 per second for just a few cents. BBA is the native utility token used within the BBAChain ecosystem for: • Fees for processing transactions and maintaining data. • Staking by validators to participate in the network consensus and earn rewards. • Engaging in network governance decisions. BBAChain is building a native ecosystem that includes key features such as: • A decentralized exchange (DEX) for seamless peer-to-peer asset trading. • A euro-pegged stablecoin, facilitating stable digital transactions. • An NFT marketplace that supports the minting, trading, and auctioning of digital collectibles. • A comprehensive DeFi ecosystem that offers various financial services. • A decentralized network that will facilitate government and institutions to run national elections, voting and polls through the blockchain. Offisiell nettside: https://bbachain.com Teknisk dokument: https://bbachain.com/docs/bba-whitepaper.pdf Kjøp BBA nå!

BBAChain (BBA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BBAChain (BBA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 367.54K $ 367.54K $ 367.54K Total forsyning: $ 296.00M $ 296.00M $ 296.00M Sirkulerende forsyning: $ 164.45M $ 164.45M $ 164.45M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 661.54K $ 661.54K $ 661.54K All-time high: $ 2.11 $ 2.11 $ 2.11 All-Time Low: $ 0.00210127 $ 0.00210127 $ 0.00210127 Nåværende pris: $ 0.00223322 $ 0.00223322 $ 0.00223322 Lær mer om BBAChain (BBA) pris

BBAChain (BBA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BBAChain (BBA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BBA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BBA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BBAs tokenomics, kan du utforske BBA tokenets livepris!

