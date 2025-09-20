Dagens BBAChain livepris er 0.00226414 USD. Spor prisoppdateringer for BBA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BBA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens BBAChain livepris er 0.00226414 USD. Spor prisoppdateringer for BBA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BBA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$0.00226318
$0.00226318$0.00226318
-1.40%1D
BBAChain (BBA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 09:53:20 (UTC+8)

BBAChain (BBA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.002253
$ 0.002253$ 0.002253
24 timer lav
$ 0.00229902
$ 0.00229902$ 0.00229902
24 timer høy

$ 0.002253
$ 0.002253$ 0.002253

$ 0.00229902
$ 0.00229902$ 0.00229902

$ 2.11
$ 2.11$ 2.11

$ 0.00210127
$ 0.00210127$ 0.00210127

+0.15%

-1.45%

-0.79%

-0.79%

BBAChain (BBA) sanntidsprisen er $0.00226414. I løpet av de siste 24 timene har BBA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.002253 og et toppnivå på $ 0.00229902, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BBA er $ 2.11, mens den rekordlave prisen er $ 0.00210127.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BBA endret seg med +0.15% i løpet av den siste timen, -1.45% over 24 timer og -0.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BBAChain (BBA) Markedsinformasjon

$ 372.11K
$ 372.11K$ 372.11K

--
----

$ 670.18K
$ 670.18K$ 670.18K

164.35M
164.35M 164.35M

296,000,000.0
296,000,000.0 296,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BBAChain er $ 372.11K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BBA er 164.35M, med en total tilgang på 296000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 670.18K.

BBAChain (BBA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på BBAChain til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på BBAChain til USD ble $ -0.0000044791.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på BBAChain til USD ble $ -0.0022329301.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på BBAChain til USD ble $ -0.15326446497856358.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.45%
30 dager$ -0.0000044791-0.19%
60 dager$ -0.0022329301-98.62%
90 dager$ -0.15326446497856358-98.54%

Hva er BBAChain (BBA)

BBAChain is a Layer 1 blockchain platform launched on October 21st, 2023 by BTI Group OÜ a company based in Estonia, designed to optimize the functionality, scalability, and affordability of decentralized applications. It utilizes a hybrid consensus mechanism that combines Proof of Stake (PoS), Proof of History (PoH), Derive of Half, and the Algorithm of Dichotomy. This innovative approach allows BBAChain to process transactions at a rate of 100,000 per second for just a few cents. BBA is the native utility token used within the BBAChain ecosystem for: • Fees for processing transactions and maintaining data. • Staking by validators to participate in the network consensus and earn rewards. • Engaging in network governance decisions. BBAChain is building a native ecosystem that includes key features such as: • A decentralized exchange (DEX) for seamless peer-to-peer asset trading. • A euro-pegged stablecoin, facilitating stable digital transactions. • An NFT marketplace that supports the minting, trading, and auctioning of digital collectibles. • A comprehensive DeFi ecosystem that offers various financial services. • A decentralized network that will facilitate government and institutions to run national elections, voting and polls through the blockchain.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

BBAChain (BBA) Ressurs

Offisiell nettside

BBAChain Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BBAChain (BBA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BBAChain (BBA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BBAChain.

Sjekk BBAChainprisprognosen nå!

BBA til lokale valutaer

BBAChain (BBA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BBAChain (BBA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BBA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om BBAChain (BBA)

Hvor mye er BBAChain (BBA) verdt i dag?
Live BBA prisen i USD er 0.00226414 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BBA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BBA til USD er $ 0.00226414. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BBAChain?
Markedsverdien for BBA er $ 372.11K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BBA?
Den sirkulerende forsyningen av BBA er 164.35M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBBA ?
BBA oppnådde en ATH-pris på 2.11 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BBA?
BBA så en ATL-pris på 0.00210127 USD.
Hva er handelsvolumet til BBA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BBA er -- USD.
Vil BBA gå høyere i år?
BBA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BBA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 09:53:20 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.