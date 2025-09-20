BBAChain (BBA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.002253 24 timer lav $ 0.00229902 24 timer høy All Time High $ 2.11 Laveste pris $ 0.00210127 Prisendring (1H) +0.15% Prisendring (1D) -1.45% Prisendring (7D) -0.79%

BBAChain (BBA) sanntidsprisen er $0.00226414. I løpet av de siste 24 timene har BBA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.002253 og et toppnivå på $ 0.00229902, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BBA er $ 2.11, mens den rekordlave prisen er $ 0.00210127.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BBA endret seg med +0.15% i løpet av den siste timen, -1.45% over 24 timer og -0.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BBAChain (BBA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 372.11K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 670.18K Opplagsforsyning 164.35M Total forsyning 296,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BBAChain er $ 372.11K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BBA er 164.35M, med en total tilgang på 296000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 670.18K.