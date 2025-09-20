Dagens BaseSwap livepris er 0,03738291 USD. Spor prisoppdateringer for BSWAP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BSWAP pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens BaseSwap livepris er 0,03738291 USD. Spor prisoppdateringer for BSWAP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BSWAP pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 BSWAP til USD livepris:

$0,03738291
$0,03738291
-1,90%1D
USD
BaseSwap (BSWAP) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:36:06 (UTC+8)

BaseSwap (BSWAP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0,03710145
$ 0,03710145
24 timer lav
$ 0,03842005
$ 0,03842005
24 timer høy

$ 0,03710145
$ 0,03710145

$ 0,03842005
$ 0,03842005

$ 13,01
$ 13,01

$ 0,0363235
$ 0,0363235

+0,49%

-1,99%

-13,88%

-13,88%

BaseSwap (BSWAP) sanntidsprisen er $0,03738291. I løpet av de siste 24 timene har BSWAP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0,03710145 og et toppnivå på $ 0,03842005, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BSWAP er $ 13,01, mens den rekordlave prisen er $ 0,0363235.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BSWAP endret seg med +0,49% i løpet av den siste timen, -1,99% over 24 timer og -13,88% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BaseSwap (BSWAP) Markedsinformasjon

$ 269,62K
$ 269,62K

--
--

$ 373,85K
$ 373,85K

7,21M
7,21M

9 998 487,11720254
9 998 487,11720254

Nåværende markedsverdi på BaseSwap er $ 269,62K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BSWAP er 7,21M, med en total tilgang på 9998487.11720254. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 373,85K.

BaseSwap (BSWAP) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på BaseSwap til USD ble $ -0,00076102438220255.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på BaseSwap til USD ble $ -0,0125014507.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på BaseSwap til USD ble $ -0,0251731469.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på BaseSwap til USD ble $ -0,04303285454420991.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0,00076102438220255-1,99%
30 dager$ -0,0125014507-33,44%
60 dager$ -0,0251731469-67,33%
90 dager$ -0,04303285454420991-53,51%

Hva er BaseSwap (BSWAP)

The First Native DEX on BASE. By Based Team for Based You. The liquidity marketplace from simplistic to advanced we have it all. aseSwap is a pioneering decentralized exchange (DEX) that introduces a groundbreaking concept by allowing users to not only trade assets but also earn protocol-generated revenue from fees. This innovative feature is made possible through the $BSWAP & $BSX tokens, enabling users to directly earn cryptocurrencies from swap fees. Utilizing a sophisticated Smart Order Routing system, BaseSwap ensures optimal prices while minimizing gas fees. The evolving system guarantees competitive swap rates across its matrix of pools, enhancing user trading experiences. With trading fees lower than leading decentralized and centralized exchanges, BaseSwap provides exceptional cost savings. Its user-friendly UI simplifies DeFi interactions, enabling easy token swaps, liquidity provision, and farming participation. Chosen for its robust security and cost-effectiveness, BaseSwap is integrated with the Base Network, an Ethereum Layer 2 solution incubated by Coinbase. This partnership offers security, scalability, and seamless interoperability, aligning with BaseSwap's commitment to user-centric and economically efficient trading. Benefiting from the Base Network's economical EVM setting and priority access to Ethereum functionalities, BaseSwap maintains minimal trading fees and a superior trading experience. Supported by Coinbase's user community and fiat onramps, BaseSwap is positioned for success in the evolving DeFi landscape.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

BaseSwap (BSWAP) Ressurs

Offisiell nettside

BaseSwap Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BaseSwap (BSWAP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BaseSwap (BSWAP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BaseSwap.

Sjekk BaseSwapprisprognosen nå!

BSWAP til lokale valutaer

BaseSwap (BSWAP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BaseSwap (BSWAP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BSWAP tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om BaseSwap (BSWAP)

Hvor mye er BaseSwap (BSWAP) verdt i dag?
Live BSWAP prisen i USD er 0,03738291 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BSWAP-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BSWAP til USD er $ 0,03738291. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BaseSwap?
Markedsverdien for BSWAP er $ 269,62K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BSWAP?
Den sirkulerende forsyningen av BSWAP er 7,21M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBSWAP ?
BSWAP oppnådde en ATH-pris på 13,01 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BSWAP?
BSWAP så en ATL-pris på 0,0363235 USD.
Hva er handelsvolumet til BSWAP?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BSWAP er -- USD.
Vil BSWAP gå høyere i år?
BSWAP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BSWAP prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:36:06 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.