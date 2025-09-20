BaseSwap (BSWAP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0,03710145 $ 0,03710145 $ 0,03710145 24 timer lav $ 0,03842005 $ 0,03842005 $ 0,03842005 24 timer høy 24 timer lav $ 0,03710145$ 0,03710145 $ 0,03710145 24 timer høy $ 0,03842005$ 0,03842005 $ 0,03842005 All Time High $ 13,01$ 13,01 $ 13,01 Laveste pris $ 0,0363235$ 0,0363235 $ 0,0363235 Prisendring (1H) +0,49% Prisendring (1D) -1,99% Prisendring (7D) -13,88% Prisendring (7D) -13,88%

BaseSwap (BSWAP) sanntidsprisen er $0,03738291. I løpet av de siste 24 timene har BSWAP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0,03710145 og et toppnivå på $ 0,03842005, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BSWAP er $ 13,01, mens den rekordlave prisen er $ 0,0363235.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BSWAP endret seg med +0,49% i løpet av den siste timen, -1,99% over 24 timer og -13,88% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BaseSwap (BSWAP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 269,62K$ 269,62K $ 269,62K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 373,85K$ 373,85K $ 373,85K Opplagsforsyning 7,21M 7,21M 7,21M Total forsyning 9 998 487,11720254 9 998 487,11720254 9 998 487,11720254

Nåværende markedsverdi på BaseSwap er $ 269,62K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BSWAP er 7,21M, med en total tilgang på 9998487.11720254. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 373,85K.