Based ETH (BSDETH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 4,603.11 $ 4,603.11 $ 4,603.11 24 timer lav $ 4,774.83 $ 4,774.83 $ 4,774.83 24 timer høy 24 timer lav $ 4,603.11$ 4,603.11 $ 4,603.11 24 timer høy $ 4,774.83$ 4,774.83 $ 4,774.83 All Time High $ 5,114.36$ 5,114.36 $ 5,114.36 Laveste pris $ 1,431.56$ 1,431.56 $ 1,431.56 Prisendring (1H) -0.10% Prisendring (1D) -2.92% Prisendring (7D) -5.04% Prisendring (7D) -5.04%

Based ETH (BSDETH) sanntidsprisen er $4,630.79. I løpet av de siste 24 timene har BSDETH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4,603.11 og et toppnivå på $ 4,774.83, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BSDETH er $ 5,114.36, mens den rekordlave prisen er $ 1,431.56.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BSDETH endret seg med -0.10% i løpet av den siste timen, -2.92% over 24 timer og -5.04% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Based ETH (BSDETH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 20.23M$ 20.23M $ 20.23M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 20.23M$ 20.23M $ 20.23M Opplagsforsyning 4.37K 4.37K 4.37K Total forsyning 4,367.705403386425 4,367.705403386425 4,367.705403386425

Nåværende markedsverdi på Based ETH er $ 20.23M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BSDETH er 4.37K, med en total tilgang på 4367.705403386425. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 20.23M.