Based ETH (BSDETH) tokenomics
Based ETH (BSDETH) Informasjon
Based ETH is an RToken on the Base L2 whose mandate is to maintain an Ethereum-aligned Liquid Staking Token basket (with a preference for new LST providers) and to provide value to bsdETH holders through yield and diversification.
About Reserve Protocol: Reserve is a free, permissionless platform to build, deploy and govern asset-backed currencies referred to as “RTokens.” RTokens are always 1:1 asset-backed, allowing for permissionless minting and redeeming onchain by users without the need for any middlemen. Overcollateralization is provided by RSR governance token stakers. Each RToken can have an entirely different governance system and is governed separately by ecosystem stakers. The Reserve protocol launched on Ethereum mainnet in October 2022, on Base L2 in October 2023, and completed its seventh audit in November 2023.
Based ETH (BSDETH) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Based ETH (BSDETH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
Based ETH (BSDETH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Based ETH (BSDETH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet BSDETH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange BSDETH tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår BSDETHs tokenomics, kan du utforske BSDETH tokenets livepris!
BSDETH prisforutsigelse
Vil du vite hvor BSDETH kan være på vei? Vår BSDETH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.
Hvorfor bør du velge MEXC?
MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.