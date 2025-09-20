Dagens BAKKT livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BAKKT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BAKKT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens BAKKT livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BAKKT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BAKKT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

BAKKT Pris (BAKKT)

Ikke oppført

1 BAKKT til USD livepris:

$0.00015322
$0.00015322
-3.20%1D
USD
BAKKT (BAKKT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:16:37 (UTC+8)

BAKKT (BAKKT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.003245
$ 0.003245

$ 0
$ 0

-0.46%

-3.24%

-7.26%

-7.26%

BAKKT (BAKKT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BAKKT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BAKKT er $ 0.003245, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BAKKT endret seg med -0.46% i løpet av den siste timen, -3.24% over 24 timer og -7.26% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BAKKT (BAKKT) Markedsinformasjon

$ 153.17K
$ 153.17K

--
--

$ 153.17K
$ 153.17K

999.67M
999.67M

999,673,901.224825
999,673,901.224825

Nåværende markedsverdi på BAKKT er $ 153.17K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BAKKT er 999.67M, med en total tilgang på 999673901.224825. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 153.17K.

BAKKT (BAKKT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på BAKKT til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på BAKKT til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på BAKKT til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på BAKKT til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-3.24%
30 dager$ 0-8.03%
60 dager$ 0-21.46%
90 dager$ 0--

Hva er BAKKT (BAKKT)

The memetoken BAKKT is a cryptocurrency inspired by the acquisition of the Bakkt exchange by Donald Trump. It combines the buzz around meme tokens with speculation about Trump's involvement in the crypto market. While not officially linked to Bakkt or Trump, the token has gained traction within online communities due to its humorous yet speculative nature, reflecting the intersection of pop culture and cryptocurrency trends.

BAKKT (BAKKT) Ressurs

Offisiell nettside

BAKKT Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BAKKT (BAKKT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BAKKT (BAKKT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BAKKT.

Sjekk BAKKTprisprognosen nå!

BAKKT til lokale valutaer

BAKKT (BAKKT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BAKKT (BAKKT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BAKKT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om BAKKT (BAKKT)

Hvor mye er BAKKT (BAKKT) verdt i dag?
Live BAKKT prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BAKKT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BAKKT til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BAKKT?
Markedsverdien for BAKKT er $ 153.17K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BAKKT?
Den sirkulerende forsyningen av BAKKT er 999.67M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBAKKT ?
BAKKT oppnådde en ATH-pris på 0.003245 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BAKKT?
BAKKT så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til BAKKT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BAKKT er -- USD.
Vil BAKKT gå høyere i år?
BAKKT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BAKKT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:16:37 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.