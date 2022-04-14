BAKKT (BAKKT) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i BAKKT (BAKKT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

BAKKT (BAKKT) Informasjon

The memetoken BAKKT is a cryptocurrency inspired by the acquisition of the Bakkt exchange by Donald Trump. It combines the buzz around meme tokens with speculation about Trump's involvement in the crypto market. While not officially linked to Bakkt or Trump, the token has gained traction within online communities due to its humorous yet speculative nature, reflecting the intersection of pop culture and cryptocurrency trends.

Offisiell nettside:
https://bakkt.meme

BAKKT (BAKKT) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BAKKT (BAKKT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 141.77K
Total forsyning:
$ 999.66M
Sirkulerende forsyning:
$ 999.66M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 141.77K
All-time high:
$ 0.003245
All-Time Low:
$ 0
Nåværende pris:
$ 0.00014182
BAKKT (BAKKT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak BAKKT (BAKKT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet BAKKT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange BAKKT tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår BAKKTs tokenomics, kan du utforske BAKKT tokenets livepris!

BAKKT prisforutsigelse

Vil du vite hvor BAKKT kan være på vei? Vår BAKKT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.