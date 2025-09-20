Bag (BAG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00620995$ 0.00620995 $ 0.00620995 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +1.35% Prisendring (1D) -3.32% Prisendring (7D) -14.40% Prisendring (7D) -14.40%

Bag (BAG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BAG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BAG er $ 0.00620995, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BAG endret seg med +1.35% i løpet av den siste timen, -3.32% over 24 timer og -14.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bag (BAG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 719.52K$ 719.52K $ 719.52K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 719.52K$ 719.52K $ 719.52K Opplagsforsyning 5.94B 5.94B 5.94B Total forsyning 5,939,533,884.675961 5,939,533,884.675961 5,939,533,884.675961

Nåværende markedsverdi på Bag er $ 719.52K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BAG er 5.94B, med en total tilgang på 5939533884.675961. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 719.52K.