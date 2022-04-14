Bag (BAG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bag (BAG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bag (BAG) Informasjon Bag.win is the world’s most immersive online casino. Come play your favorite games, degen with your friends, and enjoy the thrill of Vegas from the comfort of home. You can play on any mobile or desktop browser. Choose your gaming experience by playing in the Bag City Metaverse or on a classic 2D interface. Use $BAG to play games and boost your cashback and referral rewards. The more $BAG you hold, the higher reward multiplier you earn. Offisiell nettside: https://bag.win Teknisk dokument: https://docs.bagcoin.org Kjøp BAG nå!

Bag (BAG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bag (BAG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 729.01K $ 729.01K $ 729.01K Total forsyning: $ 5.95B $ 5.95B $ 5.95B Sirkulerende forsyning: $ 5.95B $ 5.95B $ 5.95B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 729.01K $ 729.01K $ 729.01K All-time high: $ 0.00620995 $ 0.00620995 $ 0.00620995 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00012251 $ 0.00012251 $ 0.00012251 Lær mer om Bag (BAG) pris

Bag (BAG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bag (BAG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BAG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BAG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BAGs tokenomics, kan du utforske BAG tokenets livepris!

