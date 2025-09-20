Dagens Azuki livepris er 0.00234348 USD. Spor prisoppdateringer for AZUKI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AZUKI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Azuki livepris er 0.00234348 USD. Spor prisoppdateringer for AZUKI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AZUKI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Azuki Pris (AZUKI)

1 AZUKI til USD livepris:

$0.00234348
$0.00234348
-0.10%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
Azuki (AZUKI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:15:06 (UTC+8)

Azuki (AZUKI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

--

-0.17%

+14.06%

+14.06%

Azuki (AZUKI) sanntidsprisen er $0.00234348. I løpet av de siste 24 timene har AZUKI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00233955 og et toppnivå på $ 0.00237569, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AZUKI er $ 7.73, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AZUKI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.17% over 24 timer og +14.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Azuki (AZUKI) Markedsinformasjon

--
----

Nåværende markedsverdi på Azuki er $ 59.59K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AZUKI er 25.43M, med en total tilgang på 25734875.15383184. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 60.31K.

Azuki (AZUKI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Azuki til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Azuki til USD ble $ +0.0002272296.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Azuki til USD ble $ +0.0008212413.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Azuki til USD ble $ +0.0010126681689396964.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.17%
30 dager$ +0.0002272296+9.70%
60 dager$ +0.0008212413+35.04%
90 dager$ +0.0010126681689396964+76.09%

Hva er Azuki (AZUKI)

AZUKI is a secondary token designed for use in Doki Doki NFT products

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Azuki (AZUKI) Ressurs

Offisiell nettside

Azuki Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Azuki (AZUKI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Azuki (AZUKI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Azuki.

Sjekk Azukiprisprognosen nå!

AZUKI til lokale valutaer

Azuki (AZUKI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Azuki (AZUKI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AZUKI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Azuki (AZUKI)

Hvor mye er Azuki (AZUKI) verdt i dag?
Live AZUKI prisen i USD er 0.00234348 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AZUKI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AZUKI til USD er $ 0.00234348. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Azuki?
Markedsverdien for AZUKI er $ 59.59K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AZUKI?
Den sirkulerende forsyningen av AZUKI er 25.43M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAZUKI ?
AZUKI oppnådde en ATH-pris på 7.73 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AZUKI?
AZUKI så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til AZUKI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AZUKI er -- USD.
Vil AZUKI gå høyere i år?
AZUKI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AZUKI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:15:06 (UTC+8)

Azuki (AZUKI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

