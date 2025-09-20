Azuki (AZUKI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00233955 $ 0.00233955 $ 0.00233955 24 timer lav $ 0.00237569 $ 0.00237569 $ 0.00237569 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00233955$ 0.00233955 $ 0.00233955 24 timer høy $ 0.00237569$ 0.00237569 $ 0.00237569 All Time High $ 7.73$ 7.73 $ 7.73 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.17% Prisendring (7D) +14.06% Prisendring (7D) +14.06%

Azuki (AZUKI) sanntidsprisen er $0.00234348. I løpet av de siste 24 timene har AZUKI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00233955 og et toppnivå på $ 0.00237569, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AZUKI er $ 7.73, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AZUKI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.17% over 24 timer og +14.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Azuki (AZUKI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 59.59K$ 59.59K $ 59.59K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 60.31K$ 60.31K $ 60.31K Opplagsforsyning 25.43M 25.43M 25.43M Total forsyning 25,734,875.15383184 25,734,875.15383184 25,734,875.15383184

Nåværende markedsverdi på Azuki er $ 59.59K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AZUKI er 25.43M, med en total tilgang på 25734875.15383184. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 60.31K.