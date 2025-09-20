AVINOC (AVINOC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00522138 $ 0.00522138 $ 0.00522138 24 timer lav $ 0.00597968 $ 0.00597968 $ 0.00597968 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00522138$ 0.00522138 $ 0.00522138 24 timer høy $ 0.00597968$ 0.00597968 $ 0.00597968 All Time High $ 3.29$ 3.29 $ 3.29 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) +12.53% Prisendring (7D) -20.94% Prisendring (7D) -20.94%

AVINOC (AVINOC) sanntidsprisen er $0.00587588. I løpet av de siste 24 timene har AVINOC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00522138 og et toppnivå på $ 0.00597968, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AVINOC er $ 3.29, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AVINOC endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, +12.53% over 24 timer og -20.94% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AVINOC (AVINOC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 981.38K$ 981.38K $ 981.38K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.88M$ 5.88M $ 5.88M Opplagsforsyning 167.02M 167.02M 167.02M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på AVINOC er $ 981.38K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AVINOC er 167.02M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.88M.