AVINOC is a consistent, integrated and permissionless base data layer for decentralized, transparent and worldwide coordination of business flights within the general aviation, to achieve optimal utilization and reduce costs significantly. Every user involved in AVINOC possesses a local copy of all relevant data. This creates new opportunities for global, direct, permissionless, and fast communication between participants involved in the complex aviation business. AVINOC makes all necessary information of availability of staff and equipment visible in a decentralized manner. Efforts for communication and coordination can be reduced to a minimum or, in most cases, they can be totally eliminated. Offisiell nettside: https://www.avinoc.com/ Teknisk dokument: https://static.avinoc.cloud/downloads/AVINOC_Whitepaper_en.pdf

AVINOC (AVINOC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AVINOC (AVINOC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.24M $ 1.24M $ 1.24M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 167.02M $ 167.02M $ 167.02M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.40M $ 7.40M $ 7.40M All-time high: $ 3.29 $ 3.29 $ 3.29 All-Time Low: $ 0.00002988 $ 0.00002988 $ 0.00002988 Nåværende pris: $ 0.00739737 $ 0.00739737 $ 0.00739737 Lær mer om AVINOC (AVINOC) pris

AVINOC (AVINOC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AVINOC (AVINOC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AVINOC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AVINOC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AVINOCs tokenomics, kan du utforske AVINOC tokenets livepris!

Vil du vite hvor AVINOC kan være på vei? Vår AVINOC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

