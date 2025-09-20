Dagens Automatic Treasury Machine livepris er 0.00002504 USD. Spor prisoppdateringer for ATM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ATM pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Automatic Treasury Machine livepris er 0.00002504 USD. Spor prisoppdateringer for ATM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ATM pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om ATM

ATM Prisinformasjon

ATM Offisiell nettside

ATM tokenomics

ATM Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Automatic Treasury Machine Logo

Automatic Treasury Machine Pris (ATM)

Ikke oppført

1 ATM til USD livepris:

--
----
+7.50%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Automatic Treasury Machine (ATM) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:41:58 (UTC+8)

Automatic Treasury Machine (ATM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00002291
$ 0.00002291$ 0.00002291
24 timer lav
$ 0.00002538
$ 0.00002538$ 0.00002538
24 timer høy

$ 0.00002291
$ 0.00002291$ 0.00002291

$ 0.00002538
$ 0.00002538$ 0.00002538

$ 0.01458778
$ 0.01458778$ 0.01458778

$ 0.00001355
$ 0.00001355$ 0.00001355

-0.74%

+6.18%

-6.54%

-6.54%

Automatic Treasury Machine (ATM) sanntidsprisen er $0.00002504. I løpet av de siste 24 timene har ATM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00002291 og et toppnivå på $ 0.00002538, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ATM er $ 0.01458778, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001355.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ATM endret seg med -0.74% i løpet av den siste timen, +6.18% over 24 timer og -6.54% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Automatic Treasury Machine (ATM) Markedsinformasjon

$ 25.08K
$ 25.08K$ 25.08K

--
----

$ 25.08K
$ 25.08K$ 25.08K

996.65M
996.65M 996.65M

996,653,707.813987
996,653,707.813987 996,653,707.813987

Nåværende markedsverdi på Automatic Treasury Machine er $ 25.08K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ATM er 996.65M, med en total tilgang på 996653707.813987. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 25.08K.

Automatic Treasury Machine (ATM) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Automatic Treasury Machine til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Automatic Treasury Machine til USD ble $ +0.0000057734.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Automatic Treasury Machine til USD ble $ -0.0000054907.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Automatic Treasury Machine til USD ble $ -0.0000021519966655405.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+6.18%
30 dager$ +0.0000057734+23.06%
60 dager$ -0.0000054907-21.92%
90 dager$ -0.0000021519966655405-7.91%

Hva er Automatic Treasury Machine (ATM)

ATMsolcoin is a decentralized token built on the Solana blockchain that implements an automated treasury mechanism. The project collects a 5% tax from every buy and sell transaction, which is then converted into USDC and distributed to token holders every five minutes. This reward system is designed to provide passive income without requiring users to claim their rewards manually. The distribution is proportional to each holder’s balance, allowing participants to benefit from both frequent reward cycles and the potential for compound growth through automatic reinvestment. With a true fair launch approach, the project adds 100% of its total supply to liquidity at launch, with no team tokens, presale, or maximum wallet limits. This ensures that the tokens remain liquid while offering a transparent and straightforward system for earning rewards.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Automatic Treasury Machine (ATM) Ressurs

Offisiell nettside

Automatic Treasury Machine Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Automatic Treasury Machine (ATM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Automatic Treasury Machine (ATM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Automatic Treasury Machine.

Sjekk Automatic Treasury Machineprisprognosen nå!

ATM til lokale valutaer

Automatic Treasury Machine (ATM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Automatic Treasury Machine (ATM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ATM tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Automatic Treasury Machine (ATM)

Hvor mye er Automatic Treasury Machine (ATM) verdt i dag?
Live ATM prisen i USD er 0.00002504 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ATM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ATM til USD er $ 0.00002504. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Automatic Treasury Machine?
Markedsverdien for ATM er $ 25.08K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ATM?
Den sirkulerende forsyningen av ATM er 996.65M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forATM ?
ATM oppnådde en ATH-pris på 0.01458778 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ATM?
ATM så en ATL-pris på 0.00001355 USD.
Hva er handelsvolumet til ATM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ATM er -- USD.
Vil ATM gå høyere i år?
ATM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ATM prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:41:58 (UTC+8)

Automatic Treasury Machine (ATM) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.