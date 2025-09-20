Automatic Treasury Machine (ATM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00002291 $ 0.00002291 $ 0.00002291 24 timer lav $ 0.00002538 $ 0.00002538 $ 0.00002538 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00002291$ 0.00002291 $ 0.00002291 24 timer høy $ 0.00002538$ 0.00002538 $ 0.00002538 All Time High $ 0.01458778$ 0.01458778 $ 0.01458778 Laveste pris $ 0.00001355$ 0.00001355 $ 0.00001355 Prisendring (1H) -0.74% Prisendring (1D) +6.18% Prisendring (7D) -6.54% Prisendring (7D) -6.54%

Automatic Treasury Machine (ATM) sanntidsprisen er $0.00002504. I løpet av de siste 24 timene har ATM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00002291 og et toppnivå på $ 0.00002538, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ATM er $ 0.01458778, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001355.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ATM endret seg med -0.74% i løpet av den siste timen, +6.18% over 24 timer og -6.54% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Automatic Treasury Machine (ATM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 25.08K$ 25.08K $ 25.08K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 25.08K$ 25.08K $ 25.08K Opplagsforsyning 996.65M 996.65M 996.65M Total forsyning 996,653,707.813987 996,653,707.813987 996,653,707.813987

Nåværende markedsverdi på Automatic Treasury Machine er $ 25.08K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ATM er 996.65M, med en total tilgang på 996653707.813987. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 25.08K.