Automatic Treasury Machine (ATM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Automatic Treasury Machine (ATM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Automatic Treasury Machine (ATM) Informasjon ATMsolcoin is a decentralized token built on the Solana blockchain that implements an automated treasury mechanism. The project collects a 5% tax from every buy and sell transaction, which is then converted into USDC and distributed to token holders every five minutes. This reward system is designed to provide passive income without requiring users to claim their rewards manually. The distribution is proportional to each holder’s balance, allowing participants to benefit from both frequent reward cycles and the potential for compound growth through automatic reinvestment. With a true fair launch approach, the project adds 100% of its total supply to liquidity at launch, with no team tokens, presale, or maximum wallet limits. This ensures that the tokens remain liquid while offering a transparent and straightforward system for earning rewards. Offisiell nettside: https://atmsolcoin.com/ Kjøp ATM nå!

Automatic Treasury Machine (ATM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Automatic Treasury Machine (ATM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 22.10K $ 22.10K $ 22.10K Total forsyning: $ 996.65M $ 996.65M $ 996.65M Sirkulerende forsyning: $ 996.65M $ 996.65M $ 996.65M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 22.10K $ 22.10K $ 22.10K All-time high: $ 0.01458778 $ 0.01458778 $ 0.01458778 All-Time Low: $ 0.00001355 $ 0.00001355 $ 0.00001355 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Automatic Treasury Machine (ATM) pris

Automatic Treasury Machine (ATM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Automatic Treasury Machine (ATM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ATM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ATM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ATMs tokenomics, kan du utforske ATM tokenets livepris!

ATM prisforutsigelse Vil du vite hvor ATM kan være på vei? Vår ATM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ATM tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!