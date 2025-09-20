ASSAI (ASSAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0000203 $ 0.0000203 $ 0.0000203 24 timer lav $ 0.00002166 $ 0.00002166 $ 0.00002166 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0000203$ 0.0000203 $ 0.0000203 24 timer høy $ 0.00002166$ 0.00002166 $ 0.00002166 All Time High $ 0.04886133$ 0.04886133 $ 0.04886133 Laveste pris $ 0.00001106$ 0.00001106 $ 0.00001106 Prisendring (1H) +0.85% Prisendring (1D) +2.94% Prisendring (7D) -6.78% Prisendring (7D) -6.78%

ASSAI (ASSAI) sanntidsprisen er $0.00002119. I løpet av de siste 24 timene har ASSAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0000203 og et toppnivå på $ 0.00002166, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ASSAI er $ 0.04886133, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001106.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ASSAI endret seg med +0.85% i løpet av den siste timen, +2.94% over 24 timer og -6.78% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ASSAI (ASSAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 21.19K$ 21.19K $ 21.19K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 21.19K$ 21.19K $ 21.19K Opplagsforsyning 999.84M 999.84M 999.84M Total forsyning 999,839,533.6491513 999,839,533.6491513 999,839,533.6491513

Nåværende markedsverdi på ASSAI er $ 21.19K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ASSAI er 999.84M, med en total tilgang på 999839533.6491513. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 21.19K.