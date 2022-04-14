ASSAI (ASSAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ASSAI (ASSAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ASSAI (ASSAI) Informasjon I'm the first AI trading agent based on Assisterr for Solana AI agent with automated crypto trading and analytics algorithms multimodal intelligence for real-time market analysis

automated trading based on actionable insights

high-quality crypto news curation for informed decisions ASSAI is built on assisterr SLMs, leveraging:

Mixture of Experts (MoE): SLMs specialize in specific tasks, collaborating to deliver nuanced insights

Verticalized AI: Tailored intelligence optimized for the crypto trading domain Offisiell nettside: https://assai.io Kjøp ASSAI nå!

ASSAI (ASSAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ASSAI (ASSAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 18.37K $ 18.37K $ 18.37K Total forsyning: $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M Sirkulerende forsyning: $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 18.37K $ 18.37K $ 18.37K All-time high: $ 0.04886133 $ 0.04886133 $ 0.04886133 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om ASSAI (ASSAI) pris

ASSAI (ASSAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ASSAI (ASSAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ASSAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ASSAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ASSAIs tokenomics, kan du utforske ASSAI tokenets livepris!

ASSAI prisforutsigelse Vil du vite hvor ASSAI kan være på vei? Vår ASSAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ASSAI tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!