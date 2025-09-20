Arbius (AIUS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 3.62 24 timer høy $ 4.13 All Time High $ 1,086.22 Laveste pris $ 2.52 Prisendring (1H) -2.33% Prisendring (1D) -10.43% Prisendring (7D) +20.25%

Arbius (AIUS) sanntidsprisen er $3.7. I løpet av de siste 24 timene har AIUS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 3.62 og et toppnivå på $ 4.13, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AIUS er $ 1,086.22, mens den rekordlave prisen er $ 2.52.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AIUS endret seg med -2.33% i løpet av den siste timen, -10.43% over 24 timer og +20.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Arbius (AIUS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.15M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.70M Opplagsforsyning 311.33K Total forsyning 1,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Arbius er $ 1.15M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AIUS er 311.33K, med en total tilgang på 1000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.70M.