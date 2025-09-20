Dagens Arbius livepris er 3.7 USD. Spor prisoppdateringer for AIUS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AIUS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Arbius livepris er 3.7 USD. Spor prisoppdateringer for AIUS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AIUS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Arbius Pris (AIUS)

1 AIUS til USD livepris:

$3.7
$3.7
-10.40%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
Arbius (AIUS) Live prisdiagram
Arbius (AIUS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 3.62
$ 3.62
24 timer lav
$ 4.13
$ 4.13
24 timer høy

$ 3.62
$ 3.62

$ 4.13
$ 4.13

$ 1,086.22
$ 1,086.22

$ 2.52
$ 2.52

-2.33%

-10.43%

+20.25%

+20.25%

Arbius (AIUS) sanntidsprisen er $3.7. I løpet av de siste 24 timene har AIUS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 3.62 og et toppnivå på $ 4.13, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AIUS er $ 1,086.22, mens den rekordlave prisen er $ 2.52.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AIUS endret seg med -2.33% i løpet av den siste timen, -10.43% over 24 timer og +20.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Arbius (AIUS) Markedsinformasjon

$ 1.15M
$ 1.15M

--
--

$ 3.70M
$ 3.70M

311.33K
311.33K

1,000,000.0
1,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Arbius er $ 1.15M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AIUS er 311.33K, med en total tilgang på 1000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.70M.

Arbius (AIUS) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Arbius til USD ble $ -0.430491026902932.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Arbius til USD ble $ -1.0842657600.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Arbius til USD ble $ -1.8903980800.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Arbius til USD ble $ -1.808875446230198.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.430491026902932-10.43%
30 dager$ -1.0842657600-29.30%
60 dager$ -1.8903980800-51.09%
90 dager$ -1.808875446230198-32.83%

Hva er Arbius (AIUS)

Arbius is a decentralized network for machine learning and a token with a fixed supply like Bitcoin. New coins are generated with GPU power by participating in the network. There is no central authority to create new coins. Arbius is fully open-source. Holders vote on-chain for protocol upgrades. Models operate as DAOS with custom rules for distribution and rewards, providing a way for model creators to earn income.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Arbius (AIUS) Ressurs

Arbius Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Arbius (AIUS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Arbius (AIUS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Arbius.

Sjekk Arbiusprisprognosen nå!

AIUS til lokale valutaer

Arbius (AIUS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Arbius (AIUS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AIUS tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Arbius (AIUS)

Hvor mye er Arbius (AIUS) verdt i dag?
Live AIUS prisen i USD er 3.7 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AIUS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AIUS til USD er $ 3.7. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Arbius?
Markedsverdien for AIUS er $ 1.15M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AIUS?
Den sirkulerende forsyningen av AIUS er 311.33K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAIUS ?
AIUS oppnådde en ATH-pris på 1,086.22 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AIUS?
AIUS så en ATL-pris på 2.52 USD.
Hva er handelsvolumet til AIUS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AIUS er -- USD.
Vil AIUS gå høyere i år?
AIUS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AIUS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.