Basert på forutsigelsen din, kan Arbius potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 3.49 i 2025.

Basert på forutsigelsen din, kan Arbius potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 3.6645 i 2026.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på AIUS for 2027 $ 3.8477 med en 10.25% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på AIUS for 2028 $ 4.0401 med en 15.76% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på AIUS for 2029 $ 4.2421 med en 21.55% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på AIUS for 2030 $ 4.4542 med en 27.63% vekstrate.

I 2040 kan prisen på Arbius potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 7.2554.

I 2050 kan prisen på Arbius potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 11.8183.