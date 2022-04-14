Arbius (AIUS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Arbius (AIUS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Arbius (AIUS) Informasjon Arbius is a decentralized network for machine learning and a token with a fixed supply like Bitcoin. New coins are generated with GPU power by participating in the network. There is no central authority to create new coins. Arbius is fully open-source. Holders vote on-chain for protocol upgrades. Models operate as DAOS with custom rules for distribution and rewards, providing a way for model creators to earn income. Offisiell nettside: https://arbius.ai Teknisk dokument: https://arbius.ai/paper.pdf Kjøp AIUS nå!

Arbius (AIUS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Arbius (AIUS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Total forsyning: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Sirkulerende forsyning: $ 311.33K $ 311.33K $ 311.33K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.45M $ 3.45M $ 3.45M All-time high: $ 1,086.22 $ 1,086.22 $ 1,086.22 All-Time Low: $ 2.52 $ 2.52 $ 2.52 Nåværende pris: $ 3.45 $ 3.45 $ 3.45 Lær mer om Arbius (AIUS) pris

Arbius (AIUS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Arbius (AIUS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AIUS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AIUS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AIUSs tokenomics, kan du utforske AIUS tokenets livepris!

