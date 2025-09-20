ALP (ALP) Prisinformasjon (USD)

ALP (ALP) sanntidsprisen er $0.00004055. I løpet av de siste 24 timene har ALP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00004018 og et toppnivå på $ 0.00004087, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ALP er $ 0.00927438, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002647.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ALP endret seg med +0.26% i løpet av den siste timen, +0.30% over 24 timer og +2.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ALP (ALP) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på ALP er $ 33.10K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ALP er 816.33M, med en total tilgang på 816333784.916204. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 33.10K.