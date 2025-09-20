Alaska (ALASKA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00929172$ 0.00929172 $ 0.00929172 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -2.43% Prisendring (7D) -2.60% Prisendring (7D) -2.60%

Alaska (ALASKA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ALASKA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ALASKA er $ 0.00929172, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ALASKA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -2.43% over 24 timer og -2.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Alaska (ALASKA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 32.67K$ 32.67K $ 32.67K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 32.67K$ 32.67K $ 32.67K Opplagsforsyning 999.88M 999.88M 999.88M Total forsyning 999,881,207.752777 999,881,207.752777 999,881,207.752777

Nåværende markedsverdi på Alaska er $ 32.67K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ALASKA er 999.88M, med en total tilgang på 999881207.752777. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 32.67K.