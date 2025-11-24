AI Analysis Token pris i dag

Sanntids AI Analysis Token (AIAT) pris i dag er $ 0.289206, med en 13.32% endring de siste 24 timene. Nåværende AIAT til USD konverteringssats er $ 0.289206 per AIAT.

AI Analysis Token rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 31,913,232, med en sirkulerende forsyning på 110.35M AIAT. I løpet av de siste 24 timene AIAT har den blitt handlet mellom $ 0.255169(laveste) og $ 0.330334 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.918633, mens tidenes laveste notering var $ 0.066515.

Kortsiktig har AIAT beveget seg +0.23% i løpet av den siste timen og +13.02% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

AI Analysis Token (AIAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 31.91M$ 31.91M $ 31.91M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 144.60M$ 144.60M $ 144.60M Opplagsforsyning 110.35M 110.35M 110.35M Total forsyning 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på AI Analysis Token er $ 31.91M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AIAT er 110.35M, med en total tilgang på 500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 144.60M.