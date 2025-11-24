Hva er AIAT

AI Analysis Token (AIAT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AI Analysis Token (AIAT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AI Analysis Token (AIAT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AI Analysis Token (AIAT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 29.84M $ 29.84M $ 29.84M Total forsyning: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Sirkulerende forsyning: $ 110.35M $ 110.35M $ 110.35M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 135.20M $ 135.20M $ 135.20M All-time high: $ 0.918633 $ 0.918633 $ 0.918633 All-Time Low: $ 0.066515 $ 0.066515 $ 0.066515 Nåværende pris: $ 0.270406 $ 0.270406 $ 0.270406 Lær mer om AI Analysis Token (AIAT) pris Kjøp AIAT nå!

AI Analysis Token (AIAT) Informasjon Offisiell nettside: https://aianalysis.group/token/ Teknisk dokument: https://aianalysis.group/wp-content/uploads/2024/02/aiat-whitepaper.pdf

AI Analysis Token (AIAT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AI Analysis Token (AIAT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AIAT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AIAT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AIATs tokenomics, kan du utforske AIAT tokenets livepris!

AIAT prisforutsigelse Vil du vite hvor AIAT kan være på vei? Vår AIAT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AIAT tokenets prisforutsigelse nå!

