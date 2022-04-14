Union (U) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Union (U), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Union (U) Informasjon Union is the leading zk interoperability L1, functioning as a settlement and liquidity layer for protocols and asset issuers. Union is built upon two key innovations. First is consensus verification, where validators on one chain verify that consensus has been achieved among validators on another chain. Combined with this is zero-knowledge proofs, which increase security and scalability by aggregating transfers. This allows Union to exceed the throughput of existing settlement layers. Together, this means fast and cost-effective connection between protocols across any execution environment with zero trusted actors. Offisiell nettside: https://union.build/ Teknisk dokument: https://drive.google.com/file/d/1lxYEjSnG-DuXgyB6I6hyWCK1tgVv4KaC/view?usp=sharing Blokkutforsker: https://app.union.build/explorer Kjøp U nå!

Union (U) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Union (U), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 24.67M $ 24.67M $ 24.67M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.92B $ 1.92B $ 1.92B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 128.54M $ 128.54M $ 128.54M All-time high: $ 0.02857 $ 0.02857 $ 0.02857 All-Time Low: $ 0.008225799921473535 $ 0.008225799921473535 $ 0.008225799921473535 Nåværende pris: $ 0.012854 $ 0.012854 $ 0.012854 Lær mer om Union (U) pris

Union (U) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Union (U) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet U tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange U tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår Us tokenomics, kan du utforske U tokenets livepris!

Hvordan kjøpe U Interessert i å legge til Union (U) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe U, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper U på MEXC nå!

Union (U) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til U hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for U nå!

U prisforutsigelse Vil du vite hvor U kan være på vei? Vår U prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se U tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!