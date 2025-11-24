Agentic Studio pris i dag

Sanntids Agentic Studio (AGENTIC) pris i dag er $ 0.00295268, med en 1.43% endring de siste 24 timene. Nåværende AGENTIC til USD konverteringssats er $ 0.00295268 per AGENTIC.

Agentic Studio rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 14,763.38, med en sirkulerende forsyning på 5.00M AGENTIC. I løpet av de siste 24 timene AGENTIC har den blitt handlet mellom $ 0.0029013(laveste) og $ 0.00295268 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01998756, mens tidenes laveste notering var $ 0.0029013.

Kortsiktig har AGENTIC beveget seg -- i løpet av den siste timen og -14.54% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Agentic Studio (AGENTIC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 14.76K$ 14.76K $ 14.76K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 14.76K$ 14.76K $ 14.76K Opplagsforsyning 5.00M 5.00M 5.00M Total forsyning 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Agentic Studio er $ 14.76K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AGENTIC er 5.00M, med en total tilgang på 5000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.76K.