Hva er Helium Network Token (HNT)

Helium is a decentralized network of wireless Hotspots that create public, long-range wireless coverage for LoRaWAN-enabled IoT devices. Hotspots produce and are compensated with HNT, the native cryptocurrency of the Helium blockchain. Today, the Helium blockchain and its hundreds of thousands of Hotspots provide access to the largest LoRaWAN Network in the world.

Folk spør også: Andre spørsmål om Helium Network Token Hvor mye er Helium Network Token (HNT) verdt i dag? Live HNT prisen i USD er 2.55 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende HNT-til-USD-pris? $ 2.55 . Sjekk ut Den nåværende prisen på HNT til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Helium Network Token? Markedsverdien for HNT er $ 474.91M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av HNT? Den sirkulerende forsyningen av HNT er 186.24M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHNT ? HNT oppnådde en ATH-pris på 55.218178738443264 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på HNT? HNT så en ATL-pris på 0.253390913127 USD . Hva er handelsvolumet til HNT? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HNT er $ 311.24K USD . Vil HNT gå høyere i år? HNT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HNT prisprognosen for en mer grundig analyse.

Helium Network Token (HNT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

