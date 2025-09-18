Dagens Helium Network Token livepris er 2.55 USD. Spor prisoppdateringer for HNT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HNT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Helium Network Token livepris er 2.55 USD. Spor prisoppdateringer for HNT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HNT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Helium Network Token Logo

Helium Network Token Pris(HNT)

1 HNT til USD livepris:

-0.27%1D
USD
Helium Network Token (HNT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:11:47 (UTC+8)

Helium Network Token (HNT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.55%

-0.27%

-3.52%

-3.52%

Helium Network Token (HNT) sanntidsprisen er $ 2.55. I løpet av de siste 24 timene har HNT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 2.48 og et toppnivå på $ 2.654, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HNT er $ 55.218178738443264, mens den rekordlave prisen er $ 0.253390913127.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HNT endret seg med -0.55% i løpet av den siste timen, -0.27% over 24 timer og -3.52% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Helium Network Token (HNT) Markedsinformasjon

No.127

83.51%

0.01%

SOL

Nåværende markedsverdi på Helium Network Token er $ 474.91M, med et 24-timers handelsvolum på $ 311.24K. Den sirkulerende forsyningen på HNT er 186.24M, med en total tilgang på 186237756.07632384. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 568.65M.

Helium Network Token (HNT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Helium Network Token for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0069-0.27%
30 dager$ -0.156-5.77%
60 dager$ -1.293-33.65%
90 dager$ +0.298+13.23%
Helium Network Token Prisendring i dag

I dag registrerte HNT en endring på $ -0.0069 (-0.27%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Helium Network Token 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.156 (-5.77%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Helium Network Token 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så HNT en endring på $ -1.293 (-33.65%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Helium Network Token 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.298+13.23% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Helium Network Token (HNT)?

Sjekk ut Helium Network Token Prishistorikk-siden nå.

Hva er Helium Network Token (HNT)

Helium is a decentralized network of wireless Hotspots that create public, long-range wireless coverage for LoRaWAN-enabled IoT devices. Hotspots produce and are compensated with HNT, the native cryptocurrency of the Helium blockchain. Today, the Helium blockchain and its hundreds of thousands of Hotspots provide access to the largest LoRaWAN Network in the world.

Helium Network Token er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Helium Network Token investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk HNT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Helium Network Token på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Helium Network Token kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Helium Network Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Helium Network Token (HNT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Helium Network Token (HNT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Helium Network Token.

Sjekk Helium Network Tokenprisprognosen nå!

Helium Network Token (HNT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Helium Network Token (HNT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HNT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Helium Network Token (HNT)

Leter du etter hvordan du kjøperHelium Network Token? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Helium Network Token på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

HNT til lokale valutaer

1 Helium Network Token(HNT) til VND
67,103.25
1 Helium Network Token(HNT) til AUD
A$3.8505
1 Helium Network Token(HNT) til GBP
1.887
1 Helium Network Token(HNT) til EUR
2.1675
1 Helium Network Token(HNT) til USD
$2.55
1 Helium Network Token(HNT) til MYR
RM10.71
1 Helium Network Token(HNT) til TRY
105.519
1 Helium Network Token(HNT) til JPY
¥374.85
1 Helium Network Token(HNT) til ARS
ARS$3,761.046
1 Helium Network Token(HNT) til RUB
212.925
1 Helium Network Token(HNT) til INR
224.6295
1 Helium Network Token(HNT) til IDR
Rp42,499.983
1 Helium Network Token(HNT) til KRW
3,561.432
1 Helium Network Token(HNT) til PHP
145.3755
1 Helium Network Token(HNT) til EGP
￡E.122.808
1 Helium Network Token(HNT) til BRL
R$13.5405
1 Helium Network Token(HNT) til CAD
C$3.4935
1 Helium Network Token(HNT) til BDT
310.437
1 Helium Network Token(HNT) til NGN
3,811.638
1 Helium Network Token(HNT) til COP
$9,960.9375
1 Helium Network Token(HNT) til ZAR
R.44.1915
1 Helium Network Token(HNT) til UAH
105.366
1 Helium Network Token(HNT) til TZS
T.Sh.6,311.862
1 Helium Network Token(HNT) til VES
Bs415.65
1 Helium Network Token(HNT) til CLP
$2,435.25
1 Helium Network Token(HNT) til PKR
Rs723.792
1 Helium Network Token(HNT) til KZT
1,380.5955
1 Helium Network Token(HNT) til THB
฿81.09
1 Helium Network Token(HNT) til TWD
NT$77.061
1 Helium Network Token(HNT) til AED
د.إ9.3585
1 Helium Network Token(HNT) til CHF
Fr2.0145
1 Helium Network Token(HNT) til HKD
HK$19.8135
1 Helium Network Token(HNT) til AMD
֏975.885
1 Helium Network Token(HNT) til MAD
.د.م23.001
1 Helium Network Token(HNT) til MXN
$46.8945
1 Helium Network Token(HNT) til SAR
ريال9.5625
1 Helium Network Token(HNT) til ETB
Br366.1035
1 Helium Network Token(HNT) til KES
KSh329.409
1 Helium Network Token(HNT) til JOD
د.أ1.80795
1 Helium Network Token(HNT) til PLN
9.231
1 Helium Network Token(HNT) til RON
лв11.016
1 Helium Network Token(HNT) til SEK
kr23.9955
1 Helium Network Token(HNT) til BGN
лв4.233
1 Helium Network Token(HNT) til HUF
Ft847.161
1 Helium Network Token(HNT) til CZK
52.734
1 Helium Network Token(HNT) til KWD
د.ك0.77775
1 Helium Network Token(HNT) til ILS
8.4915
1 Helium Network Token(HNT) til BOB
Bs17.6205
1 Helium Network Token(HNT) til AZN
4.335
1 Helium Network Token(HNT) til TJS
SM23.868
1 Helium Network Token(HNT) til GEL
6.885
1 Helium Network Token(HNT) til AOA
Kz2,324.5035
1 Helium Network Token(HNT) til BHD
.د.ب0.96135
1 Helium Network Token(HNT) til BMD
$2.55
1 Helium Network Token(HNT) til DKK
kr16.1925
1 Helium Network Token(HNT) til HNL
L66.8355
1 Helium Network Token(HNT) til MUR
115.617
1 Helium Network Token(HNT) til NAD
$44.2425
1 Helium Network Token(HNT) til NOK
kr25.347
1 Helium Network Token(HNT) til NZD
$4.335
1 Helium Network Token(HNT) til PAB
B/.2.55
1 Helium Network Token(HNT) til PGK
K10.659
1 Helium Network Token(HNT) til QAR
ر.ق9.2565
1 Helium Network Token(HNT) til RSD
дин.254.3115
1 Helium Network Token(HNT) til UZS
soʻm31,481.4585
1 Helium Network Token(HNT) til ALL
L210.273
1 Helium Network Token(HNT) til ANG
ƒ4.5645
1 Helium Network Token(HNT) til AWG
ƒ4.59
1 Helium Network Token(HNT) til BBD
$5.1
1 Helium Network Token(HNT) til BAM
KM4.233
1 Helium Network Token(HNT) til BIF
Fr7,611.75
1 Helium Network Token(HNT) til BND
$3.264
1 Helium Network Token(HNT) til BSD
$2.55
1 Helium Network Token(HNT) til JMD
$409.0455
1 Helium Network Token(HNT) til KHR
10,240.953
1 Helium Network Token(HNT) til KMF
Fr1,065.9
1 Helium Network Token(HNT) til LAK
55,434.7815
1 Helium Network Token(HNT) til LKR
Rs771.324
1 Helium Network Token(HNT) til MDL
L42.075
1 Helium Network Token(HNT) til MGA
Ar11,283.1635
1 Helium Network Token(HNT) til MOP
P20.4255
1 Helium Network Token(HNT) til MVR
39.015
1 Helium Network Token(HNT) til MWK
MK4,427.0805
1 Helium Network Token(HNT) til MZN
MT162.945
1 Helium Network Token(HNT) til NPR
Rs359.346
1 Helium Network Token(HNT) til PYG
18,212.1
1 Helium Network Token(HNT) til RWF
Fr3,694.95
1 Helium Network Token(HNT) til SBD
$20.91
1 Helium Network Token(HNT) til SCR
36.5415
1 Helium Network Token(HNT) til SRD
$97.1295
1 Helium Network Token(HNT) til SVC
$22.3125
1 Helium Network Token(HNT) til SZL
L44.2425
1 Helium Network Token(HNT) til TMT
m8.925
1 Helium Network Token(HNT) til TND
د.ت7.4205
1 Helium Network Token(HNT) til TTD
$17.2635
1 Helium Network Token(HNT) til UGX
Sh8,945.4
1 Helium Network Token(HNT) til XAF
Fr1,422.9
1 Helium Network Token(HNT) til XCD
$6.885
1 Helium Network Token(HNT) til XOF
Fr1,422.9
1 Helium Network Token(HNT) til XPF
Fr257.55
1 Helium Network Token(HNT) til BWP
P33.966
1 Helium Network Token(HNT) til BZD
$5.1255
1 Helium Network Token(HNT) til CVE
$239.139
1 Helium Network Token(HNT) til DJF
Fr451.35
1 Helium Network Token(HNT) til DOP
$158.151
1 Helium Network Token(HNT) til DZD
د.ج330.378
1 Helium Network Token(HNT) til FJD
$5.7375
1 Helium Network Token(HNT) til GNF
Fr22,172.25
1 Helium Network Token(HNT) til GTQ
Q19.533
1 Helium Network Token(HNT) til GYD
$533.6895
1 Helium Network Token(HNT) til ISK
kr308.55

Helium Network Token Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Helium Network Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Helium Network Token nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Helium Network Token

Hvor mye er Helium Network Token (HNT) verdt i dag?
Live HNT prisen i USD er 2.55 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HNT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HNT til USD er $ 2.55. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Helium Network Token?
Markedsverdien for HNT er $ 474.91M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HNT?
Den sirkulerende forsyningen av HNT er 186.24M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHNT ?
HNT oppnådde en ATH-pris på 55.218178738443264 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HNT?
HNT så en ATL-pris på 0.253390913127 USD.
Hva er handelsvolumet til HNT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HNT er $ 311.24K USD.
Vil HNT gå høyere i år?
HNT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HNT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Helium Network Token (HNT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

