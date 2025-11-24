Agentic Studio (AGENTIC)-prisforutsigelse (USD)

Få Agentic Studio prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye AGENTIC vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Agentic Studio % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Agentic Studio-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Agentic Studio (AGENTIC) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Agentic Studio potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002952 i 2025. Agentic Studio (AGENTIC) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Agentic Studio potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.003100 i 2026. Agentic Studio (AGENTIC) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på AGENTIC for 2027 $ 0.003255 med en 10.25% vekstrate. Agentic Studio (AGENTIC) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på AGENTIC for 2028 $ 0.003418 med en 15.76% vekstrate. Agentic Studio (AGENTIC) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på AGENTIC for 2029 $ 0.003589 med en 21.55% vekstrate. Agentic Studio (AGENTIC) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på AGENTIC for 2030 $ 0.003768 med en 27.63% vekstrate. Agentic Studio (AGENTIC) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Agentic Studio potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.006138. Agentic Studio (AGENTIC) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Agentic Studio potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.009998. År Pris Vekst 2025 $ 0.002952 0.00%

2026 $ 0.003100 5.00%

2027 $ 0.003255 10.25%

2028 $ 0.003418 15.76%

2029 $ 0.003589 21.55%

2030 $ 0.003768 27.63%

2031 $ 0.003956 34.01%

2032 $ 0.004154 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.004362 47.75%

2034 $ 0.004580 55.13%

2035 $ 0.004809 62.89%

2036 $ 0.005050 71.03%

2037 $ 0.005302 79.59%

2038 $ 0.005567 88.56%

2039 $ 0.005846 97.99%

2040 $ 0.006138 107.89% Vis mer Kortsiktig Agentic Studio-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.002952 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.002953 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.002955 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.002964 0.41% Agentic Studio (AGENTIC) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for AGENTIC November 24, 2025(I dag) er $0.002952 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Agentic Studio (AGENTIC) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for AGENTIC, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.002953 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Agentic Studio (AGENTIC) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for AGENTIC, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.002955 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Agentic Studio (AGENTIC) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for AGENTIC $0.002964 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Agentic Studio prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 14.76K$ 14.76K $ 14.76K Opplagsforsyning 5.00M 5.00M 5.00M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste AGENTIC-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har AGENTIC en sirkulerende forsyning på 5.00M og total markedsverdi på $ 14.76K. Se AGENTIC livepris

Agentic Studio Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Agentic Studio direktepris, er gjeldende pris for Agentic Studio 0.002952USD. Den sirkulerende forsyningen av Agentic Studio(AGENTIC) er 5.00M AGENTIC , som gir den en markedsverdi på $14,763.38 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 dager -14.54% $ -0.000429 $ 0.003932 $ 0.002901

30 dager -25.23% $ -0.000745 $ 0.003932 $ 0.002901 24-timers ytelse De siste 24 timene har Agentic Studio vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en 0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Agentic Studio handlet på en topp på $0.003932 og en bunn på $0.002901 . Det så en prisendring på -14.54% . Denne nylige trenden viser potensialet til AGENTIC for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Agentic Studio opplevd en -25.23% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000745 av dens verdi. Dette indikerer at AGENTIC kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Agentic Studio (AGENTIC) prisforutsigelsesmodul? Agentic Studio-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for AGENTIC basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Agentic Studio det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for AGENTIC, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Agentic Studio. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til AGENTIC. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til AGENTIC for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Agentic Studio.

Hvorfor er AGENTIC-prisforutsigelse viktig?

AGENTIC-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i AGENTIC nå? I følge dine forutsigelser vil AGENTIC oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for AGENTIC neste måned? I følge Agentic Studio (AGENTIC)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte AGENTIC-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 AGENTIC koste i 2026? Prisen på 1 Agentic Studio (AGENTIC) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil AGENTIC øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på AGENTIC i 2027? Agentic Studio (AGENTIC) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 AGENTIC innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for AGENTIC i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Agentic Studio (AGENTIC) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for AGENTIC i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Agentic Studio (AGENTIC) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 AGENTIC koste i 2030? Prisen på 1 Agentic Studio (AGENTIC) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil AGENTIC øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for AGENTIC i 2040? Agentic Studio (AGENTIC) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 AGENTIC innen 2040.