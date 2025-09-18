Hva er INIT (INIT)

Initia (INIT), an L1 blockchain that unites appchains to unlock their full value through interwoven infrastructure and aligned economics. Initia’s core philosophy is to make opinionated decisions on the underlying infrastructure such as data availability, interoperability, and oracles.

INIT er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår.



INIT Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil INIT (INIT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine INIT (INIT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for INIT.

INIT (INIT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak INIT (INIT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om INIT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe INIT (INIT)

INIT til lokale valutaer

INIT Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av INIT, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om INIT Hvor mye er INIT (INIT) verdt i dag? Live INIT prisen i USD er 0.3733 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende INIT-til-USD-pris? $ 0.3733 . Hva er markedsverdien for INIT? Markedsverdien for INIT er $ 61.58M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av INIT? Den sirkulerende forsyningen av INIT er 164.97M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forINIT ? INIT oppnådde en ATH-pris på 1.441874884763229 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på INIT? INIT så en ATL-pris på 0.30177615101557165 USD . Hva er handelsvolumet til INIT? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for INIT er $ 4.46M USD . Vil INIT gå høyere i år? INIT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen.

INIT (INIT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

