Agentic Studio (AGENTIC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Agentic Studio (AGENTIC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

Agentic Studio (AGENTIC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Agentic Studio (AGENTIC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 14.76K Total forsyning: $ 5.00M Sirkulerende forsyning: $ 5.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 14.76K All-time high: $ 0.01998756 All-Time Low: $ 0.0029013 Nåværende pris: $ 0.00295268

Agentic Studio (AGENTIC) Informasjon Offisiell nettside: https://agenticstudio.online Teknisk dokument: https://docs.agenticstudio.online

Agentic Studio (AGENTIC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Agentic Studio (AGENTIC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AGENTIC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AGENTIC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

