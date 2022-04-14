Agent Zero Token (A0T) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Agent Zero Token (A0T), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Agent Zero Token (A0T) Informasjon Agent Zero (A0) is a next-generation AI assistant running in its own virtual computer, fully self-contained within a Docker environment. Unlike traditional AI chatbots, A0 has full access to a Linux system, enabling it to write and execute code, install and use software, browse the web, and much more. A0 isn't just a tool—it’s an autonomous, evolving digital colleague. Its capabilities are not predefined; instead, it can create and adapt new tools on the fly, allowing for limitless customization and growth. This makes A0 one of a kind—an all-in-one, self-improving AI companion. Offisiell nettside: https://agent-zero.ai Teknisk dokument: https://agent-zero.ai/whitepaper.html Kjøp A0T nå!

Agent Zero Token (A0T) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Agent Zero Token (A0T), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.29M $ 2.29M $ 2.29M Total forsyning: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Sirkulerende forsyning: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.29M $ 2.29M $ 2.29M All-time high: $ 6.0 $ 6.0 $ 6.0 All-Time Low: $ 0.471882 $ 0.471882 $ 0.471882 Nåværende pris: $ 2.29 $ 2.29 $ 2.29 Lær mer om Agent Zero Token (A0T) pris

Agent Zero Token (A0T) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Agent Zero Token (A0T) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet A0T tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange A0T tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår A0Ts tokenomics, kan du utforske A0T tokenets livepris!

