Agent Zero Token (A0T) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 2.35 $ 2.35 $ 2.35 24 timer lav $ 2.57 $ 2.57 $ 2.57 24 timer høy 24 timer lav $ 2.35$ 2.35 $ 2.35 24 timer høy $ 2.57$ 2.57 $ 2.57 All Time High $ 6.0$ 6.0 $ 6.0 Laveste pris $ 0.471882$ 0.471882 $ 0.471882 Prisendring (1H) -0.13% Prisendring (1D) -5.39% Prisendring (7D) -36.20% Prisendring (7D) -36.20%

Agent Zero Token (A0T) sanntidsprisen er $2.43. I løpet av de siste 24 timene har A0T blitt handlet mellom et bunnivå på $ 2.35 og et toppnivå på $ 2.57, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til A0T er $ 6.0, mens den rekordlave prisen er $ 0.471882.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har A0T endret seg med -0.13% i løpet av den siste timen, -5.39% over 24 timer og -36.20% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Agent Zero Token (A0T) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.43M$ 2.43M $ 2.43M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.43M$ 2.43M $ 2.43M Opplagsforsyning 1.00M 1.00M 1.00M Total forsyning 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Agent Zero Token er $ 2.43M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på A0T er 1.00M, med en total tilgang på 1000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.43M.