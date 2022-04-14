SKX (SKX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SKX (SKX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SKX (SKX) Informasjon The SKX token issued by S&PanaX Co., Ltd. serves as the native currency used on the SKX platform. This platform is primarily divided into communication spaces and a shopping mall, providing users with spaces to engage, share information, and participate in various activities. Specifically, in the SKX shopping mall, users receive rewards for contributing information or participating in activities, which are provided in SKX tokens. These tokens can then be used within the shopping mall for purchases of goods and services, serving as a form of payment. Furthermore, by collaborating with affiliated businesses, the platform aims to expand the utility of SKX tokens, offering users additional benefits and opportunities. Offisiell nettside: https://skxmall.com/ Teknisk dokument: https://skxs-organization.gitbook.io/skx/ Blokkutforsker: https://polygonscan.com/address/0xa9a8eeD4c7B91de6d6D2a6B2D21300ec162b1375 Kjøp SKX nå!

SKX (SKX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SKX (SKX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 61.14M $ 61.14M $ 61.14M All-time high: $ 0.7 $ 0.7 $ 0.7 All-Time Low: $ 0.012645799433479828 $ 0.012645799433479828 $ 0.012645799433479828 Nåværende pris: $ 0.61144 $ 0.61144 $ 0.61144 Lær mer om SKX (SKX) pris

SKX (SKX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SKX (SKX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SKX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SKX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SKXs tokenomics, kan du utforske SKX tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SKX Interessert i å legge til SKX (SKX) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SKX, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SKX på MEXC nå!

SKX (SKX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SKX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SKX nå!

SKX prisforutsigelse Vil du vite hvor SKX kan være på vei? Vår SKX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SKX tokenets prisforutsigelse nå!

