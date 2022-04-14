Helium Network Token (HNT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Helium Network Token (HNT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Helium Network Token (HNT) Informasjon Helium is a decentralized network of wireless Hotspots that create public, long-range wireless coverage for LoRaWAN-enabled IoT devices. Hotspots produce and are compensated with HNT, the native cryptocurrency of the Helium blockchain. Today, the Helium blockchain and its hundreds of thousands of Hotspots provide access to the largest LoRaWAN Network in the world. Offisiell nettside: https://www.helium.com/ Teknisk dokument: http://docs.helium.com/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/hntyVP6YFm1Hg25TN9WGLqM12b8TQmcknKrdu1oxWux Kjøp HNT nå!

Helium Network Token (HNT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Helium Network Token (HNT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 447.12M $ 447.12M $ 447.12M Total forsyning: $ 186.30M $ 186.30M $ 186.30M Sirkulerende forsyning: $ 186.30M $ 186.30M $ 186.30M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 535.20M $ 535.20M $ 535.20M All-time high: $ 10.582 $ 10.582 $ 10.582 All-Time Low: $ 0.253390913127 $ 0.253390913127 $ 0.253390913127 Nåværende pris: $ 2.4 $ 2.4 $ 2.4 Lær mer om Helium Network Token (HNT) pris

Helium Network Token (HNT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Helium Network Token (HNT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HNT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HNT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HNTs tokenomics, kan du utforske HNT tokenets livepris!

Helium Network Token (HNT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til HNT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for HNT nå!

HNT prisforutsigelse Vil du vite hvor HNT kan være på vei? Vår HNT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HNT tokenets prisforutsigelse nå!

