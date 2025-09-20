Agent Zero ($WSB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00402696 24 timer høy $ 0.00429464 All Time High $ 0.219728 Laveste pris $ 0.0031584 Prisendring (1H) +0.17% Prisendring (1D) -5.64% Prisendring (7D) -15.05%

Agent Zero ($WSB) sanntidsprisen er $0.00404617. I løpet av de siste 24 timene har $WSB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00402696 og et toppnivå på $ 0.00429464, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $WSB er $ 0.219728, mens den rekordlave prisen er $ 0.0031584.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $WSB endret seg med +0.17% i løpet av den siste timen, -5.64% over 24 timer og -15.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Agent Zero ($WSB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 84.97K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 84.97K Opplagsforsyning 21.00M Total forsyning 21,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Agent Zero er $ 84.97K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $WSB er 21.00M, med en total tilgang på 21000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 84.97K.