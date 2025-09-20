Dagens Agent Zero livepris er 0.00404617 USD. Spor prisoppdateringer for $WSB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk $WSB pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Agent Zero livepris er 0.00404617 USD. Spor prisoppdateringer for $WSB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk $WSB pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om $WSB

$WSB Prisinformasjon

$WSB Offisiell nettside

$WSB tokenomics

$WSB Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Agent Zero Logo

Agent Zero Pris ($WSB)

Ikke oppført

1 $WSB til USD livepris:

$0.00404617
$0.00404617$0.00404617
-5.60%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Agent Zero ($WSB) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:07:44 (UTC+8)

Agent Zero ($WSB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00402696
$ 0.00402696$ 0.00402696
24 timer lav
$ 0.00429464
$ 0.00429464$ 0.00429464
24 timer høy

$ 0.00402696
$ 0.00402696$ 0.00402696

$ 0.00429464
$ 0.00429464$ 0.00429464

$ 0.219728
$ 0.219728$ 0.219728

$ 0.0031584
$ 0.0031584$ 0.0031584

+0.17%

-5.64%

-15.05%

-15.05%

Agent Zero ($WSB) sanntidsprisen er $0.00404617. I løpet av de siste 24 timene har $WSB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00402696 og et toppnivå på $ 0.00429464, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $WSB er $ 0.219728, mens den rekordlave prisen er $ 0.0031584.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $WSB endret seg med +0.17% i løpet av den siste timen, -5.64% over 24 timer og -15.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Agent Zero ($WSB) Markedsinformasjon

$ 84.97K
$ 84.97K$ 84.97K

--
----

$ 84.97K
$ 84.97K$ 84.97K

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Agent Zero er $ 84.97K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $WSB er 21.00M, med en total tilgang på 21000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 84.97K.

Agent Zero ($WSB) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Agent Zero til USD ble $ -0.00024227734110114.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Agent Zero til USD ble $ -0.0010855809.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Agent Zero til USD ble $ -0.0016977591.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Agent Zero til USD ble $ -0.000879897059179139.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00024227734110114-5.64%
30 dager$ -0.0010855809-26.82%
60 dager$ -0.0016977591-41.95%
90 dager$ -0.000879897059179139-17.86%

Hva er Agent Zero ($WSB)

Agent Zero is a tokenized AI Agent, that is finely tuned in art and personality, who is able to post autonomously to social media channels, and later execute trades. Agent Zero is the first major partnership with VC backed creator.bid in order to create a new wave of smart agents for the new AI meta. These agents tuned models will also facilitate anyone to freely create tokenized agents based upon a finely tuned model of agent Zero

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Agent Zero ($WSB) Ressurs

Offisiell nettside

Agent Zero Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Agent Zero ($WSB) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Agent Zero ($WSB) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Agent Zero.

Sjekk Agent Zeroprisprognosen nå!

$WSB til lokale valutaer

Agent Zero ($WSB) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Agent Zero ($WSB) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om $WSB tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Agent Zero ($WSB)

Hvor mye er Agent Zero ($WSB) verdt i dag?
Live $WSB prisen i USD er 0.00404617 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende $WSB-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på $WSB til USD er $ 0.00404617. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Agent Zero?
Markedsverdien for $WSB er $ 84.97K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av $WSB?
Den sirkulerende forsyningen av $WSB er 21.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) for$WSB ?
$WSB oppnådde en ATH-pris på 0.219728 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på $WSB?
$WSB så en ATL-pris på 0.0031584 USD.
Hva er handelsvolumet til $WSB?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for $WSB er -- USD.
Vil $WSB gå høyere i år?
$WSB kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut $WSB prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:07:44 (UTC+8)

Agent Zero ($WSB) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.