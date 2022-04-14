Agent Zero ($WSB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Agent Zero ($WSB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Agent Zero ($WSB) Informasjon Agent Zero is a tokenized AI Agent, that is finely tuned in art and personality, who is able to post autonomously to social media channels, and later execute trades. Agent Zero is the first major partnership with VC backed creator.bid in order to create a new wave of smart agents for the new AI meta. These agents tuned models will also facilitate anyone to freely create tokenized agents based upon a finely tuned model of agent Zero Offisiell nettside: https://www.zerotech.ai/ Kjøp $WSB nå!

Agent Zero ($WSB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Agent Zero ($WSB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 78.66K $ 78.66K $ 78.66K Total forsyning: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Sirkulerende forsyning: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 78.66K $ 78.66K $ 78.66K All-time high: $ 0.219728 $ 0.219728 $ 0.219728 All-Time Low: $ 0.0031584 $ 0.0031584 $ 0.0031584 Nåværende pris: $ 0.00375336 $ 0.00375336 $ 0.00375336 Lær mer om Agent Zero ($WSB) pris

Agent Zero ($WSB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Agent Zero ($WSB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $WSB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $WSB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $WSBs tokenomics, kan du utforske $WSB tokenets livepris!

