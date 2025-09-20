Agave (AGVE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 54.43 $ 54.43 $ 54.43 24 timer lav $ 55.8 $ 55.8 $ 55.8 24 timer høy 24 timer lav $ 54.43$ 54.43 $ 54.43 24 timer høy $ 55.8$ 55.8 $ 55.8 All Time High $ 1,466.43$ 1,466.43 $ 1,466.43 Laveste pris $ 4.92$ 4.92 $ 4.92 Prisendring (1H) -0.15% Prisendring (1D) -1.96% Prisendring (7D) -2.64% Prisendring (7D) -2.64%

Agave (AGVE) sanntidsprisen er $54.64. I løpet av de siste 24 timene har AGVE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 54.43 og et toppnivå på $ 55.8, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AGVE er $ 1,466.43, mens den rekordlave prisen er $ 4.92.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AGVE endret seg med -0.15% i løpet av den siste timen, -1.96% over 24 timer og -2.64% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Agave (AGVE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.46M$ 5.46M $ 5.46M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.46M$ 5.46M $ 5.46M Opplagsforsyning 100.00K 100.00K 100.00K Total forsyning 100,000.0 100,000.0 100,000.0

Nåværende markedsverdi på Agave er $ 5.46M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AGVE er 100.00K, med en total tilgang på 100000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.46M.