Basert på forutsigelsen din, kan Agave potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 54.45 i 2025.

Basert på forutsigelsen din, kan Agave potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 57.1725 i 2026.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på AGVE for 2027 $ 60.0311 med en 10.25% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på AGVE for 2028 $ 63.0326 med en 15.76% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på AGVE for 2029 $ 66.1843 med en 21.55% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på AGVE for 2030 $ 69.4935 med en 27.63% vekstrate.

I 2040 kan prisen på Agave potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 113.1976.

I 2050 kan prisen på Agave potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 184.3870.