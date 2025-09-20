ADAPad (ADAPAD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00294113 $ 0.00294113 $ 0.00294113 24 timer lav $ 0.00379135 $ 0.00379135 $ 0.00379135 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00294113$ 0.00294113 $ 0.00294113 24 timer høy $ 0.00379135$ 0.00379135 $ 0.00379135 All Time High $ 1.28$ 1.28 $ 1.28 Laveste pris $ 0.00228774$ 0.00228774 $ 0.00228774 Prisendring (1H) +0.03% Prisendring (1D) -0.62% Prisendring (7D) +8.66% Prisendring (7D) +8.66%

ADAPad (ADAPAD) sanntidsprisen er $0.00299278. I løpet av de siste 24 timene har ADAPAD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00294113 og et toppnivå på $ 0.00379135, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ADAPAD er $ 1.28, mens den rekordlave prisen er $ 0.00228774.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ADAPAD endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, -0.62% over 24 timer og +8.66% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ADAPad (ADAPAD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Opplagsforsyning 371.83M 371.83M 371.83M Total forsyning 371,826,216.3219173 371,826,216.3219173 371,826,216.3219173

Nåværende markedsverdi på ADAPad er $ 1.11M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ADAPAD er 371.83M, med en total tilgang på 371826216.3219173. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.11M.