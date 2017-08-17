Dagens 0x livepris er 0.2605 USD. Spor prisoppdateringer for ZRX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ZRX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens 0x livepris er 0.2605 USD. Spor prisoppdateringer for ZRX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ZRX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om ZRX

ZRX Prisinformasjon

ZRX teknisk dokument

ZRX Offisiell nettside

ZRX tokenomics

ZRX Prisprognose

ZRX-historikk

ZRX Kjøpeguide

ZRX-til-fiat-valutakonverter

ZRX Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

0x Logo

0x Pris(ZRX)

1 ZRX til USD livepris:

$0.2604
$0.2604$0.2604
-0.11%1D
USD
0x (ZRX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:11:19 (UTC+8)

0x (ZRX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.2591
$ 0.2591$ 0.2591
24 timer lav
$ 0.2747
$ 0.2747$ 0.2747
24 timer høy

$ 0.2591
$ 0.2591$ 0.2591

$ 0.2747
$ 0.2747$ 0.2747

$ 2.531409978866577
$ 2.531409978866577$ 2.531409978866577

$ 0.1039619967341423
$ 0.1039619967341423$ 0.1039619967341423

-0.50%

-0.11%

-4.65%

-4.65%

0x (ZRX) sanntidsprisen er $ 0.2605. I løpet av de siste 24 timene har ZRX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.2591 og et toppnivå på $ 0.2747, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZRX er $ 2.531409978866577, mens den rekordlave prisen er $ 0.1039619967341423.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZRX endret seg med -0.50% i løpet av den siste timen, -0.11% over 24 timer og -4.65% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

0x (ZRX) Markedsinformasjon

No.228

$ 221.01M
$ 221.01M$ 221.01M

$ 461.82K
$ 461.82K$ 461.82K

$ 260.50M
$ 260.50M$ 260.50M

848.40M
848.40M 848.40M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

84.83%

2017-08-17 00:00:00

$ 0.05
$ 0.05$ 0.05

ETH

Nåværende markedsverdi på 0x er $ 221.01M, med et 24-timers handelsvolum på $ 461.82K. Den sirkulerende forsyningen på ZRX er 848.40M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 260.50M.

0x (ZRX) Prishistorikk USD

Spor prisendringene 0x for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000287-0.11%
30 dager$ +0.0124+4.99%
60 dager$ -0.0371-12.47%
90 dager$ +0.0513+24.52%
0x Prisendring i dag

I dag registrerte ZRX en endring på $ -0.000287 (-0.11%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

0x 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0124 (+4.99%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

0x 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ZRX en endring på $ -0.0371 (-12.47%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

0x 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0513+24.52% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for 0x (ZRX)?

Sjekk ut 0x Prishistorikk-siden nå.

Hva er 0x (ZRX)

ZRX is a protocol that facilitates low friction peer-to-peer exchange of ERC20 tokens on the Ethereum blockchain.

0x er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere 0x investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ZRX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om 0x på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din 0x kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

0x Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil 0x (ZRX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine 0x (ZRX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for 0x.

Sjekk 0xprisprognosen nå!

0x (ZRX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak 0x (ZRX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ZRX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe 0x (ZRX)

Leter du etter hvordan du kjøper0x? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe 0x på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ZRX til lokale valutaer

1 0x(ZRX) til VND
6,855.0575
1 0x(ZRX) til AUD
A$0.393355
1 0x(ZRX) til GBP
0.19277
1 0x(ZRX) til EUR
0.221425
1 0x(ZRX) til USD
$0.2605
1 0x(ZRX) til MYR
RM1.0941
1 0x(ZRX) til TRY
10.776885
1 0x(ZRX) til JPY
¥38.2935
1 0x(ZRX) til ARS
ARS$384.21666
1 0x(ZRX) til RUB
21.749145
1 0x(ZRX) til INR
22.947445
1 0x(ZRX) til IDR
Rp4,341.66493
1 0x(ZRX) til KRW
363.82472
1 0x(ZRX) til PHP
14.861525
1 0x(ZRX) til EGP
￡E.12.54568
1 0x(ZRX) til BRL
R$1.38586
1 0x(ZRX) til CAD
C$0.356885
1 0x(ZRX) til BDT
31.71327
1 0x(ZRX) til NGN
389.38498
1 0x(ZRX) til COP
$1,013.618525
1 0x(ZRX) til ZAR
R.4.514465
1 0x(ZRX) til UAH
10.76386
1 0x(ZRX) til TZS
T.Sh.644.80002
1 0x(ZRX) til VES
Bs42.4615
1 0x(ZRX) til CLP
$248.7775
1 0x(ZRX) til PKR
Rs73.94032
1 0x(ZRX) til KZT
141.037305
1 0x(ZRX) til THB
฿8.291715
1 0x(ZRX) til TWD
NT$7.87231
1 0x(ZRX) til AED
د.إ0.956035
1 0x(ZRX) til CHF
Fr0.205795
1 0x(ZRX) til HKD
HK$2.024085
1 0x(ZRX) til AMD
֏99.69335
1 0x(ZRX) til MAD
.د.م2.34971
1 0x(ZRX) til MXN
$4.7932
1 0x(ZRX) til SAR
ريال0.976875
1 0x(ZRX) til ETB
Br37.399985
1 0x(ZRX) til KES
KSh33.65139
1 0x(ZRX) til JOD
د.أ0.1846945
1 0x(ZRX) til PLN
0.94301
1 0x(ZRX) til RON
лв1.122755
1 0x(ZRX) til SEK
kr2.4487
1 0x(ZRX) til BGN
лв0.43243
1 0x(ZRX) til HUF
Ft86.571965
1 0x(ZRX) til CZK
5.379325
1 0x(ZRX) til KWD
د.ك0.0794525
1 0x(ZRX) til ILS
0.867465
1 0x(ZRX) til BOB
Bs1.800055
1 0x(ZRX) til AZN
0.44285
1 0x(ZRX) til TJS
SM2.43828
1 0x(ZRX) til GEL
0.70335
1 0x(ZRX) til AOA
Kz237.463985
1 0x(ZRX) til BHD
.د.ب0.0982085
1 0x(ZRX) til BMD
$0.2605
1 0x(ZRX) til DKK
kr1.654175
1 0x(ZRX) til HNL
L6.827705
1 0x(ZRX) til MUR
11.81107
1 0x(ZRX) til NAD
$4.519675
1 0x(ZRX) til NOK
kr2.58937
1 0x(ZRX) til NZD
$0.44285
1 0x(ZRX) til PAB
B/.0.2605
1 0x(ZRX) til PGK
K1.08889
1 0x(ZRX) til QAR
ر.ق0.945615
1 0x(ZRX) til RSD
дин.25.97185
1 0x(ZRX) til UZS
soʻm3,216.047035
1 0x(ZRX) til ALL
L21.48083
1 0x(ZRX) til ANG
ƒ0.466295
1 0x(ZRX) til AWG
ƒ0.4689
1 0x(ZRX) til BBD
$0.521
1 0x(ZRX) til BAM
KM0.43243
1 0x(ZRX) til BIF
Fr777.5925
1 0x(ZRX) til BND
$0.33344
1 0x(ZRX) til BSD
$0.2605
1 0x(ZRX) til JMD
$41.786805
1 0x(ZRX) til KHR
1,046.18363
1 0x(ZRX) til KMF
Fr108.889
1 0x(ZRX) til LAK
5,663.043365
1 0x(ZRX) til LKR
Rs78.79604
1 0x(ZRX) til MDL
L4.29825
1 0x(ZRX) til MGA
Ar1,152.652585
1 0x(ZRX) til MOP
P2.086605
1 0x(ZRX) til MVR
3.98565
1 0x(ZRX) til MWK
MK452.256655
1 0x(ZRX) til MZN
MT16.64595
1 0x(ZRX) til NPR
Rs36.70966
1 0x(ZRX) til PYG
1,860.491
1 0x(ZRX) til RWF
Fr377.4645
1 0x(ZRX) til SBD
$2.1361
1 0x(ZRX) til SCR
3.73557
1 0x(ZRX) til SRD
$9.922445
1 0x(ZRX) til SVC
$2.279375
1 0x(ZRX) til SZL
L4.519675
1 0x(ZRX) til TMT
m0.91175
1 0x(ZRX) til TND
د.ت0.758055
1 0x(ZRX) til TTD
$1.763585
1 0x(ZRX) til UGX
Sh913.834
1 0x(ZRX) til XAF
Fr145.359
1 0x(ZRX) til XCD
$0.70335
1 0x(ZRX) til XOF
Fr145.359
1 0x(ZRX) til XPF
Fr26.3105
1 0x(ZRX) til BWP
P3.46986
1 0x(ZRX) til BZD
$0.523605
1 0x(ZRX) til CVE
$24.42969
1 0x(ZRX) til DJF
Fr46.369
1 0x(ZRX) til DOP
$16.15621
1 0x(ZRX) til DZD
د.ج33.75038
1 0x(ZRX) til FJD
$0.586125
1 0x(ZRX) til GNF
Fr2,265.0475
1 0x(ZRX) til GTQ
Q1.99543
1 0x(ZRX) til GYD
$54.520045
1 0x(ZRX) til ISK
kr31.5205

0x Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av 0x, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell 0x nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om 0x

Hvor mye er 0x (ZRX) verdt i dag?
Live ZRX prisen i USD er 0.2605 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ZRX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ZRX til USD er $ 0.2605. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for 0x?
Markedsverdien for ZRX er $ 221.01M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ZRX?
Den sirkulerende forsyningen av ZRX er 848.40M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forZRX ?
ZRX oppnådde en ATH-pris på 2.531409978866577 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ZRX?
ZRX så en ATL-pris på 0.1039619967341423 USD.
Hva er handelsvolumet til ZRX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ZRX er $ 461.82K USD.
Vil ZRX gå høyere i år?
ZRX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ZRX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:11:19 (UTC+8)

0x (ZRX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

ZRX-til-USD-kalkulator

Beløp

ZRX
ZRX
USD
USD

1 ZRX = 0.2605 USD

Handle ZRX

ZRXUSDT
$0.2604
$0.2604$0.2604
-0.06%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker