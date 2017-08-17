Hva er 0x (ZRX)

ZRX is a protocol that facilitates low friction peer-to-peer exchange of ERC20 tokens on the Ethereum blockchain.

0x Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil 0x (ZRX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine 0x (ZRX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for 0x.

Sjekk 0xprisprognosen nå!

0x (ZRX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak 0x (ZRX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ZRX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe 0x (ZRX)

Leter du etter hvordan du kjøper0x? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe 0x på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ZRX til lokale valutaer

Prøv konverting

0x Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av 0x, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om 0x Hvor mye er 0x (ZRX) verdt i dag? Live ZRX prisen i USD er 0.2605 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende ZRX-til-USD-pris? $ 0.2605 . Sjekk ut Den nåværende prisen på ZRX til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for 0x? Markedsverdien for ZRX er $ 221.01M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av ZRX? Den sirkulerende forsyningen av ZRX er 848.40M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forZRX ? ZRX oppnådde en ATH-pris på 2.531409978866577 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på ZRX? ZRX så en ATL-pris på 0.1039619967341423 USD . Hva er handelsvolumet til ZRX? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ZRX er $ 461.82K USD . Vil ZRX gå høyere i år? ZRX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ZRX prisprognosen for en mer grundig analyse.

0x (ZRX) Viktige bransjeoppdateringer

