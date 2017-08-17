ZRX

ZRX is a protocol that facilitates low friction peer-to-peer exchange of ERC20 tokens on the Ethereum blockchain.

NavnZRX

RangeringNo.233

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)2.54%

Opplagsforsyning848,396,562.8973439

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning1,000,000,000

Opplagsforsyning0.8483%

Utstedelsesdato2017-08-17 00:00:00

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt0.05 USDT

All-time high2.531409978866577,2018-01-09

Laveste pris0.1039619967341423,2017-08-16

Offentlig blokkjedeETH

IntroduksjonZRX is a protocol that facilitates low friction peer-to-peer exchange of ERC20 tokens on the Ethereum blockchain.

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

