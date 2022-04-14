Panther Protocol (ZKP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Panther Protocol (ZKP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Panther Protocol (ZKP) Informasjon Panther Protocol is an end-to-end solution that restores privacy in Web3 and DeFi while providing financial institutions with full ownership of their data as they participate in decentralized finance. Offisiell nettside: https://www.pantherprotocol.io/ Teknisk dokument: https://docsend.com/view/tbz99g285hbnn8ic Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x909E34d3f6124C324ac83DccA84b74398a6fa173 Kjøp ZKP nå!

Panther Protocol (ZKP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Panther Protocol (ZKP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 361.99M $ 361.99M $ 361.99M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.09M $ 6.09M $ 6.09M All-time high: $ 0.04868 $ 0.04868 $ 0.04868 All-Time Low: $ 0.005932458710995027 $ 0.005932458710995027 $ 0.005932458710995027 Nåværende pris: $ 0.00609 $ 0.00609 $ 0.00609 Lær mer om Panther Protocol (ZKP) pris

Panther Protocol (ZKP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Panther Protocol (ZKP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZKP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZKP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZKPs tokenomics, kan du utforske ZKP tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ZKP Interessert i å legge til Panther Protocol (ZKP) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ZKP, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ZKP på MEXC nå!

Panther Protocol (ZKP) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ZKP hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ZKP nå!

ZKP prisforutsigelse Vil du vite hvor ZKP kan være på vei? Vår ZKP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ZKP tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!