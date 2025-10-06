Boundless pris i dag

Sanntids Boundless (ZKC) pris i dag er $ 0.1414, med en 5.10% endring de siste 24 timene. Nåværende ZKC til USD konverteringssats er $ 0.1414 per ZKC.

Boundless rangerer for tiden som #574 etter markedsverdi på $ 31.57M, med en sirkulerende forsyning på 223.28M ZKC. I løpet av de siste 24 timene ZKC har den blitt handlet mellom $ 0.1407(laveste) og $ 0.1536 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 2.1342961487062966, mens tidenes laveste notering var $ 0.10926744882772854.

Kortsiktig har ZKC beveget seg -0.15% i løpet av den siste timen og -11.13% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 608.87K.

Boundless (ZKC) Markedsinformasjon

Rangering No.574 Markedsverdi $ 31.57M$ 31.57M $ 31.57M Volum (24 timer) $ 608.87K$ 608.87K $ 608.87K Fullt utvannet markedsverdi $ 141.40M$ 141.40M $ 141.40M Opplagsforsyning 223.28M 223.28M 223.28M Maksimal forsyning ---- -- Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blokkjede ETH

Nåværende markedsverdi på Boundless er $ 31.57M, med et 24-timers handelsvolum på $ 608.87K. Den sirkulerende forsyningen på ZKC er 223.28M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 141.40M.