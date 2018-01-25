Hva er Zilliqa (ZIL)

Zilliqa is a new public blockchain platform for high-throughput applications. It brings the theory of sharding to practice with its novel protocol that increases transaction rates as its network expands. The latest experimental results demonstrate a throughput of more than 2,400 transactions per second, which is over 200 times higher than that of today's popular blockchains. The platform is tailored towards enabling high-throughput data-driven decentralized apps, designed to meet the scaling requirements of applications in areas such as digital marketing, payment, shared economy and rights management.

Zilliqa (ZIL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Zilliqa (ZIL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ZIL tokenets omfattende tokenomics nå!

Hva er markedsverdien for Zilliqa? Markedsverdien for ZIL er $ 232.23M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av ZIL? Den sirkulerende forsyningen av ZIL er 19.53B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forZIL ? ZIL oppnådde en ATH-pris på 0.25629331 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på ZIL? ZIL så en ATL-pris på 0.00247720674605 USD .

Zilliqa (ZIL) Viktige bransjeoppdateringer

