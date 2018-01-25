Zilliqa (ZIL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Zilliqa (ZIL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Zilliqa (ZIL) Informasjon Zilliqa is a new public blockchain platform for high-throughput applications. It brings the theory of sharding to practice with its novel protocol that increases transaction rates as its network expands. The latest experimental results demonstrate a throughput of more than 2,400 transactions per second, which is over 200 times higher than that of today's popular blockchains. The platform is tailored towards enabling high-throughput data-driven decentralized apps, designed to meet the scaling requirements of applications in areas such as digital marketing, payment, shared economy and rights management. Offisiell nettside: https://www.zilliqa.com/ Teknisk dokument: https://docs.zilliqa.com/whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://viewblock.io/zilliqa Kjøp ZIL nå!

Zilliqa (ZIL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Zilliqa (ZIL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 221.33M $ 221.33M $ 221.33M Total forsyning: $ 20.22B $ 20.22B $ 20.22B Sirkulerende forsyning: $ 19.53B $ 19.53B $ 19.53B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 237.93M $ 237.93M $ 237.93M All-time high: $ 0.2564746 $ 0.2564746 $ 0.2564746 All-Time Low: $ 0.00247720674605 $ 0.00247720674605 $ 0.00247720674605 Nåværende pris: $ 0.01133 $ 0.01133 $ 0.01133 Lær mer om Zilliqa (ZIL) pris

Zilliqa (ZIL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Zilliqa (ZIL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZIL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZIL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZILs tokenomics, kan du utforske ZIL tokenets livepris!

Zilliqa (ZIL) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ZIL hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ZIL nå!

ZIL prisforutsigelse Vil du vite hvor ZIL kan være på vei? Vår ZIL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ZIL tokenets prisforutsigelse nå!

