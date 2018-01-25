ZIL

Zilliqa is a new public blockchain platform for high-throughput applications. It brings the theory of sharding to practice with its novel protocol that increases transaction rates as its network expands. The latest experimental results demonstrate a throughput of more than 2,400 transactions per second, which is over 200 times higher than that of today's popular blockchains. The platform is tailored towards enabling high-throughput data-driven decentralized apps, designed to meet the scaling requirements of applications in areas such as digital marketing, payment, shared economy and rights management.

NavnZIL

RangeringNo.229

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.07%

Opplagsforsyning19,541,073,508.918636

Maksimal forsyning21,000,000,000

Total forsyning20,222,228,934.628635

Opplagsforsyning0.9305%

Utstedelsesdato2018-01-25 00:00:00

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt0.0081 USDT

All-time high0.25629331,2021-05-06

Laveste pris0.00247720674605,2020-03-13

Offentlig blokkjedeZIL

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...