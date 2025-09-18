Dagens zkSwap Finance livepris er 0.00268 USD. Spor prisoppdateringer for ZF til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ZF pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens zkSwap Finance livepris er 0.00268 USD. Spor prisoppdateringer for ZF til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ZF pristrenden enkelt hos MEXC nå.

zkSwap Finance Logo

zkSwap Finance Pris(ZF)

1 ZF til USD livepris:

$0.00268
$0.00268$0.00268
0.00%1D
USD
zkSwap Finance (ZF) Live prisdiagram
zkSwap Finance (ZF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00267
$ 0.00267$ 0.00267
24 timer lav
$ 0.0028
$ 0.0028$ 0.0028
24 timer høy

$ 0.00267
$ 0.00267$ 0.00267

$ 0.0028
$ 0.0028$ 0.0028

$ 0.08953665548952082
$ 0.08953665548952082$ 0.08953665548952082

$ 0.000182139809719544
$ 0.000182139809719544$ 0.000182139809719544

+0.37%

0.00%

-5.97%

-5.97%

zkSwap Finance (ZF) sanntidsprisen er $ 0.00268. I løpet av de siste 24 timene har ZF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00267 og et toppnivå på $ 0.0028, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZF er $ 0.08953665548952082, mens den rekordlave prisen er $ 0.000182139809719544.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZF endret seg med +0.37% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -5.97% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

zkSwap Finance (ZF) Markedsinformasjon

No.2002

$ 1.55M
$ 1.55M$ 1.55M

$ 13.64K
$ 13.64K$ 13.64K

$ 2.68M
$ 2.68M$ 2.68M

577.00M
577.00M 577.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

781,622,216.4178393
781,622,216.4178393 781,622,216.4178393

57.70%

ZKSYNCERA

Nåværende markedsverdi på zkSwap Finance er $ 1.55M, med et 24-timers handelsvolum på $ 13.64K. Den sirkulerende forsyningen på ZF er 577.00M, med en total tilgang på 781622216.4178393. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.68M.

zkSwap Finance (ZF) Prishistorikk USD

Spor prisendringene zkSwap Finance for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ -0.00035-11.56%
60 dager$ -0.00025-8.54%
90 dager$ +0.00069+34.67%
zkSwap Finance Prisendring i dag

I dag registrerte ZF en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

zkSwap Finance 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00035 (-11.56%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

zkSwap Finance 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ZF en endring på $ -0.00025 (-8.54%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

zkSwap Finance 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00069+34.67% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for zkSwap Finance (ZF)?

Sjekk ut zkSwap Finance Prishistorikk-siden nå.

Hva er zkSwap Finance (ZF)

zkSwap Finance is the top DEX and the first Swap to Earn DeFi Platform on zkSync Era ecosystem, pioneering a unique incentive model that rewards both liquidity providers and traders.

zkSwap Finance er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere zkSwap Finance investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ZF Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om zkSwap Finance på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din zkSwap Finance kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

zkSwap Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil zkSwap Finance (ZF) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine zkSwap Finance (ZF) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for zkSwap Finance.

Sjekk zkSwap Financeprisprognosen nå!

zkSwap Finance (ZF) tokenomics

Å forstå tokenomics bak zkSwap Finance (ZF) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ZF tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe zkSwap Finance (ZF)

Leter du etter hvordan du kjøperzkSwap Finance? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe zkSwap Finance på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ZF til lokale valutaer

zkSwap Finance Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av zkSwap Finance, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell zkSwap Finance nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om zkSwap Finance

Hvor mye er zkSwap Finance (ZF) verdt i dag?
Live ZF prisen i USD er 0.00268 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ZF-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ZF til USD er $ 0.00268. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for zkSwap Finance?
Markedsverdien for ZF er $ 1.55M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ZF?
Den sirkulerende forsyningen av ZF er 577.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forZF ?
ZF oppnådde en ATH-pris på 0.08953665548952082 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ZF?
ZF så en ATL-pris på 0.000182139809719544 USD.
Hva er handelsvolumet til ZF?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ZF er $ 13.64K USD.
Vil ZF gå høyere i år?
ZF kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ZF prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

