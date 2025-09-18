Hva er zkSwap Finance (ZF)

zkSwap Finance is the top DEX and the first Swap to Earn DeFi Platform on zkSync Era ecosystem, pioneering a unique incentive model that rewards both liquidity providers and traders.

zkSwap Finance (ZF) tokenomics

Å forstå tokenomics bak zkSwap Finance (ZF) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ZF tokenets omfattende tokenomics nå!

zkSwap Finance Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av zkSwap Finance, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om zkSwap Finance Hvor mye er zkSwap Finance (ZF) verdt i dag? Live ZF prisen i USD er 0.00268 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende ZF-til-USD-pris? $ 0.00268 . Sjekk ut Den nåværende prisen på ZF til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for zkSwap Finance? Markedsverdien for ZF er $ 1.55M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av ZF? Den sirkulerende forsyningen av ZF er 577.00M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forZF ? ZF oppnådde en ATH-pris på 0.08953665548952082 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på ZF? ZF så en ATL-pris på 0.000182139809719544 USD . Hva er handelsvolumet til ZF? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ZF er $ 13.64K USD . Vil ZF gå høyere i år? ZF kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ZF prisprognosen for en mer grundig analyse.

