zkSwap Finance (ZF) Informasjon zkSwap Finance is the top DEX and the first Swap to Earn DeFi Platform on zkSync Era ecosystem, pioneering a unique incentive model that rewards both liquidity providers and traders. Offisiell nettside: https://zkswap.finance/ Teknisk dokument: https://docs.zkswap.finance/ Blokkutforsker: https://era.zksync.network/token/0x31C2c031fDc9d33e974f327Ab0d9883Eae06cA4A Kjøp ZF nå!

zkSwap Finance (ZF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for zkSwap Finance (ZF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.42M $ 1.42M $ 1.42M Total forsyning: $ 781.94M $ 781.94M $ 781.94M Sirkulerende forsyning: $ 578.99M $ 578.99M $ 578.99M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.46M $ 2.46M $ 2.46M All-time high: $ 0.12 $ 0.12 $ 0.12 All-Time Low: $ 0.000182139809719544 $ 0.000182139809719544 $ 0.000182139809719544 Nåværende pris: $ 0.00246 $ 0.00246 $ 0.00246 Lær mer om zkSwap Finance (ZF) pris

zkSwap Finance (ZF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak zkSwap Finance (ZF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZFs tokenomics, kan du utforske ZF tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ZF Interessert i å legge til zkSwap Finance (ZF) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ZF, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ZF på MEXC nå!

zkSwap Finance (ZF) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ZF hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ZF nå!

ZF prisforutsigelse Vil du vite hvor ZF kan være på vei? Vår ZF prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ZF tokenets prisforutsigelse nå!

